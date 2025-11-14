Por qué la complicidad de Ca7riel y Paco Amoroso y su fiesta de 'El día del amigo' eran MUY necesarias en la música urbana

En muchas ocasiones se suele hablar de la música urbana como una forma de abordar el trap y el reguetón. Sin embargo, bajo esta etiqueta o más bien amalgama de géneros, se encuentran cada vez más proyectos cercanos al pop, al R&B o incluso a la música folclórica o de raíz como ha demostrado Bad Bunny en su último disco.

Uno de los fenómenos que ha nacido bajo esa premisa y que se ha ganado el cariño del público por su complicidad, la muestra de amistad, por salirse de una estética hipermasculinizada y por tener mucho sentido del humor ha sido el del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso.

Aunque llevan más de un año cosechando éxitos, especialmente tras su Tiny Desk con el que pusieron al mundo a gritar eso de "manos arriba todo el mundo que llegó Paquito" de La que puede puede y encabezando festivales en todo el mundo, el grupo ha acabado de triunfar en esta última edición de los Latin Grammy gracias a su último disco Papota, donde incluyen la versión de los temas de esta sesión.

Esta madrugada han logrado igualar nada menos que al que se preveía como gran triunfador de la noche, Bad Bunny, con cinco gramófonos, entre ellos el de Mejor canción pop por su tema El día del amigo.

Precisamente este tema resume lo que transmiten ambos sobre el escenario y mostraron tanto sobre las tablas como en la alfombra roja de los premios entregados en Las Vegas. "Ha sido tal el esfuerzo sobrehumano para conseguir este premio, que ya no nos consideramos humanos, nos consideramos empresa", bromeó Catriel Guerreiro al recoger el galardón a Mejor canción pop por este himno a la amistad masculina, que se ha convertido en todo un éxito internacional.

Bajo una base sesentera pop pegadiza —si no que alguien que la escuche diga que se puede sacar ese "pa, pa, paria, paria" de la cabeza horas después—, El día del amigo aborda esa amistad masculina que tampoco se trata entre hombres desde el humor y la mamarrachería que acostumbran y que les ha llevado a que muchos hablen de ellos en redes sociales como un bromance. De hecho, llegaron a besarse en su declaración a los medios posterior a los premios, donde también lanzaron un mensaje crítico contra la administración de Milei: "Aguante Argentina, vamos a estar mejor".

En su vídeo aparecen cantando en un bar rodeados de hombres mayores y de mediana edad que beben en silencio mientras ellos recitan su oda a la amistad más allá de la testosterona de aquellos que solo se golpean la espalda fuertemente y gritan "bro". "¿Qué sería de mí sin amigos? Si saltan de un puente, yo los sigo. Los amo aunque nunca les escribo", escriben.

Para la puesta en escena de su actuación de los Grammy, donde interpretaron un medley de sus temas Impostor, Tetas, La que puede puede y El día del amigo, también volvieron a ironizar sobre esa masculinidad tóxica tan presente en los grandes nombres de la música latina.

Nada de bailarinas en ropa interior, colocaron dos grandes montañas de peluches, que suelen acompañar sus actuaciones, y a cinco hombres musculados, semidesnudos y embadurnados en aceite cosiéndolos a máquina jugando a un homoerotismo que han abordado durante todo su disco Baño María (2024), en cuya portada aparecían los dos desnudos en un jacuzzi, y su posterior gira.

'#Tetas' o el aplaudido alegato antigymbros

Otra de las canciones premiadas del dúo argentino ha sido #Tetas, que ha sido reconocida en las categorías de Mejor canción alternativa y Mejor vídeo musical versión corta. A pesar de su título que, dentro de la música urbana, podría verse como una canción más cosificando las mujeres, pero el sentido es otro.

En el clip, Catriel y Paco aparecen en un sótano iluminado con neones haciendo pesas criticando la presión estética para ser un "triunfador" basada en la estética de los gymbro y la cultura de matarse en el gimnasio de los hombres. "Si quieres sеr alguien, no puedes ser tú", cantan en una crítica clara a estos mensajes supuestamente motivadores sobre la disciplina y el éxito dirigidos a hombres jóvenes que triunfan en redes sociales.

De ahí que la segunda parte del videoclip acabe en una hilarante parodia de boyband dentro de un microondas blanco con los versos: "Traigamos el dab back, hagan caso al chad, hashtag tetas, pectorales grandes, esa es la receta". Una crítica clara al lenguaje de la manosfera y los incels que hablan de chad como los "macho alfa" atractivos, con éxito populares.

Definitivamente, Catriel y Paco están desmontando desde dentro de la industria y los géneros más masculinizados, como un caballo de Troya, todo ese universo masculino basado en dinero, cadenas de oro, culos, tetas y coches de lujo. Y, además, con un sentido del humor y de la fiesta que hacen que cada apuesta en directo sea más divertida que la anterior.