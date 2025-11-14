Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alejandro Sanz escucha al público al recibir el Latin Grammy y rápidamente le suelta este comentario a Bad Bunny
Alejandro Sanz escucha al público al recibir el Latin Grammy y rápidamente le suelta este comentario a Bad Bunny

El español recibió dos de los grandes premios de la noche.

Marina Prats
Marina Prats
Alejandro Sanz recogiendo uno de los Latin Grammy 2025.
Alejandro Sanz recogiendo uno de los Latin Grammy 2025Getty Images for The Latin Recor

Alejandro Sanz fue uno de los nombres de la noche en los Latin Grammy. El español sumó dos Latin Grammy en las categorías de Mejor disco contemporáneo de pop, por ¿Y Ahora Qué?, y Mejor grabación del año, por Palmeras en el jardín, a su vitrina, donde acumula nada más y nada menos que 24 gramófonos de la Academia Latina y cuatro Grammys estadounidenses.

Sanz, no obstante, fue una de las sorpresas de la noche en la categoría de Mejor grabación del año, una de las principales de los galardones, lo que generó revuelo entre los asistentes que daban por hecho que el gramófono iba a recaer en Bad Bunny por DtMF.

Al anunciar al ganador, se escuchó cierto murmullo que coreaba algo así como "más fotos", lo que dejaba intuir que parte de los asistentes también daban por hecho el premio al puertorriqueño.

De ahí que Sanz se lo tomara con humor y dijera "Benito te lo he robado, perdóname" antes de abandonar el escenario ante un gesto de complicidad de Bad Bunny que negaba con una sonrisa en la cara que mereciese ese premio. 

"Quiero agradecer a mi equipo y a esta gente maravillosa que estáis viendo aquí, que son unos pedazo de artistas, que han hecho posible  que volviera a creer en la música después de mucho tiempo y de perder la ilusión por la música. La música ha sido mi vida, así que después de tantos años me he enamorado de la misma y aquí estoy recibiendo esto con todo el amor del mundo", dijo en su discurso antes de lanzarle el mensaje a Benito y a sus fans por el apoyo y por dar voz a la cultura hispana. "Está más fuerte que nunca, es nuestra y no se va a ningún sitio", dijo antes de marcharse del escenario. 

El EP en el que se incluye esta canción y el propio proyecto por el que se ha llevado un Grammy es el primer trabajo en dos años del cantante, que ha afrontado un parón como él mismo ha recordado en su discurso, después de otro EP como fue Correcaminos. Además de la mencionada y galardonada Palmeras en el jardín, Sanz incluye otro tema que ha sido muy aplaudido por los fans, Bésame, junto a Shakira, lo que supondría una nueva colaboración entre ambos 20 años después de La Tortura.

