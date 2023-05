Por qué Brendan Fraser no ha aceptado ningún papel tras 'La Ballena'

Este 2023 ha sido el del regreso por todo lo alto de Brendan Fraser. El actor llevaba años prácticamente desaparecido en la industria y este año ha logrado nada menos que el Oscar a Mejor actor protagonista o el Critics Choice Award en la misma categoría por su papel en La Ballena.

Aunque muchos pensarían que el intérprete habría aprovechado su fama para aceptar más papeles, el actor no tiene ningún nuevo proyecto en mente. Según contó en el Festival de Cine de Greenwitch no está trabajando en nada nuevo.

"En este momento no tengo nada", aseguró a los medios a los que dijo que esto no se debía a una falta de propuestas sino a que estaba siendo "verdaderamente exigente". Por este motivo, dijo que el próximo verano podría ser "especialmente largo".

Aunque no haya firmado nuevos papeles en la gran pantalla, Fraser sí que hizo otros proyectos paralelos a La Ballena que verán la luz en los próximos meses. El más esperado será Killers of the Flower Moon, la nueva cinta de Martin Scorsese, en el que compartirá reparto con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Esta película sobre el descubrimiento del petróleo en Oklahoma en los años 20 tiene previsto su estreno en octubre de este año.

La otra cinta de Fraser que se estrenará este 2023 será Brothers, una comedia de Max Barbakow que protagonizará junto a Josh Brolin, Peter Dinklage y Glenn Close, de la que por el momento se desconoce la fecha de estreno.

El actor está pasando por un nuevo momento de gloria que precisamente quiso agradecer en su discurso de los Critics Choice, haciendo un guiño a su personaje en la película de Aronofsky.

“Se trata de la redención. Se trata de encontrar la luz en un lugar oscuro, y tengo mucha suerte de haber trabajado con un elenco que es increíble”, dijo sobre el largometraje de Darren Aronofsky.

Visiblemente emocionado, Fraser mandó un mensaje a los espectadores que estuvieran viviendo una situación similar: “Si tú, como Charlie, a quien interpreté en esta película, de alguna manera, luchas contra la obesidad o simplemente sientes que estás en un mar oscuro, quiero que sepas que tú también puedes tener la fuerza para simplemente ponerte de pie e ir a la luz y sucederán cosas buenas”.