Qué ha pasado con Radiohead para estar en el centro de la polémica por Gaza y que activistas pro-Palestina pidan el boicot

El genocidio en Gaza ha salpicado también la industria musical y el regreso de Radiohead a los escenarios tras siete años de parón no ha sido menos. El grupo de Thom Yorke se ha visto duramente criticado por movimientos propalestinos, como BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), por la falta de compromiso del grupo con Palestina y califican la posición de la banda como "silencio cómplice" ante la masacre que tiene lugar en la Franja.

"Mientras el genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza alcanza su última fase, la más brutal y depravada, de hambre inducida, Radiohead continúa con su silencio cómplice, mientras que un miembro cruza repetidamente nuestra línea de piquete, actuando a poca distancia de un genocidio transmitido en vivo, junto a un artista israelí que entretiene a las fuerzas genocidas israelíes", escribieron los activistas, detrás también entre otras protestas de las de La Vuelta a España la pasada semana y que cuentan con el apoyo de otros grandes nombres de la industria musical como Roger Waters (ex Pink Floyd).

En su texto, recalcaban que "los palestinos reiteramos nuestro llamado al boicot de los conciertos de Radiohead", incluida la gira que tendrá cuatro conciertos en el WiZink Center de Madrid el próximo mes de noviembre.

En su comunicado, BDS señala directamente a Jonny Greenwood, guitarrista del grupo, porque "haya cruzado nuestra pacífica línea de piquete durante el genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza". Concretamente, Greenwood está casado con la fotógrafa israelí Sharona Katan a la que conoció precisamente durante uno de los múltiples conciertos de Radiohead en Israel.

Greenwood fue duramente criticado por saltarse los piquetes pacíficos de Tel Aviv en 2024 para hacer una serie de conciertos con el dúo que tiene desde 2008 con el músico israelí Dudu Tassa, mientras el ejercito israelí bombardeaba la Franja de Gaza.

"De todos modos, ningún arte es tan importante como para detener toda la muerte y el sufrimiento que nos rodean. Pero no hacer nada parece la peor opción. Y silenciar a los artistas israelíes por haber nacido judíos en Israel no parece una forma de llegar a un entendimiento entre las dos partes de este conflicto", justificó Greenwood en un comunicado.

El dúo había denunciado una serie de cancelaciones de conciertos en Reino Unido, precisamente por la presión de activistas pro-palestinos, lo que calificaron como un método de censura y silenciamiento".

Un largo vínculo entre Israel y Radiohead, que estalló en pleno concierto

La música de Radiohead ha estado muy presente en Israel, donde el grupo tiene numerosos fans y donde Creep fue un éxito masivo a finales de 1992, mucho más de lo que lo fue en Europa, especialmente por la insistencia del l DJ Yoav Kutner, quien la ponía en la radio en numerosas ocasiones.

Tal fue su vínculo que la primera gira en el extranjero del grupo, en 1993, incluyó varios conciertos en Tel Aviv y fue allí donde Greenwood conoció a su actual mujer. Han repetido en varias ocasiones, a pesar de las acusaciones de blanquear la situación en Gaza, entre ellas una criticada actuación en 2017, que Yorke defendió con que "tocar en un país no significa respaldar a su gobierno". "Hemos tocado en Israel durante más de 20 años con gobiernos diferentes, algunos más liberales que otros. Como en Estados Unidos. No apoyamos Netanyahu más que a Donald Trump, pero seguimos jugando en Estados Unidos", señalaron.

La tensión entre muchos de sus seguidores y el propio grupo se ha ido intensificando a la par del conflicto y estalló el pasado mes de octubre durante un concierto en Melbourne (Australia). "¿Cuántos niños muertos se necesitan para condenar el genocidio en Gaza?", le soltó un espectador, a lo que Yorke visiblemente molesto respondió: "No te quedes ahí como un cobarde, ven aquí y dímelo en la cara".

Los asistentes respondieron abucheando al vocalista de Radiohead y este se marchó del escenario para volver con total normalidad a interpretar su éxito Karma Police. Meses después, Yorke emitió un comunicado en el que abordaba este incidente.

"El año pasado, cuando un tipo me gritó desde la oscuridad, mientras iba a empezar a tocar la guitarra para cantar la última canción a solas frente a 9.000 personas en Melbourne, no me pareció el momento más indicado para hablar sobre la catástrofe humanitaria que se desataba en Gaza", comenzó diciendo el artista que aseguró que se quedó "en shock" por pensar que su supuesto silencio se interpretase como "complicidad". "Se me hizo complicado encontrar la manera de responder y continuar con el resto de conciertos que tenía por delante", añadió.

"Ese silencio, mi intento de mostrar respeto por todos los que sufren y los que han fallecido, y de no trivializarlo en pocas palabras, ha permitido que otros grupos oportunistas utilicen la intimidación y la difamación para llenar los vacíos, y lamento haberles dado esa oportunidad", denunció el artista, quien aseguró que esto había afectado a su salud mental.

Yorke aseguró que "Netanyahu y su grupo de extremistas están totalmente fuera de control y se les debe detener, y que la comunidad internacional debería ejercer toda la presión posible para que cesen". "Su excusa de autodefensa ha perdido fuerza desde hace tiempo y ha sido reemplazada por un claro deseo de tomar el control de Gaza y Cisjordania para siempre", señaló.

No obstante, tampoco dudó en cargar contra Hamás: "¿Por qué Hamás eligió los actos verdaderamente horrendos del 7 de octubre? La respuesta parece obvia, y creo que Hamás también elige escudarse en el sufrimiento de su pueblo, de una manera igualmente cínica para sus propios fines".

Yorke acabó su extenso comunicado criticando lo que calificó como "cacerías de brujas en las redes sociales" y las presiones que sufren los artistas a la hora de posicionares. "Hacen muy poco, excepto aumentar la tensión, el miedo y simplificar excesivamente lo que son problemas muy complejos y que merecen un debate cara a cara adecuado por parte de personas que realmente desean que se detenga la matanza y se llegue a un entendimiento", señaló.

"Comprendo plenamente el deseo de 'hacer algo' cuando presenciamos un sufrimiento tan terrible en nuestros teléfonos a diario. Tiene todo el sentido del mundo, pero también creo que es una ilusión peligrosa creer que retuitear o escribir mensajes de una o dos líneas es algo válido, sobre todo si se trata de condenar a otros seres humanos", enfatizó y aseguró que pide que este "aislamiento y esta muerte se detengan" y que "un día pronto esta oscuridad haya pasado".

En un momento en el que buena parte de la industria musical y el público en España ha rechazado frontalmente la participación del fondo proisraelí KKR en numerosos festivales y se ha puesto incluso el foco en artistas como Rosalía por su posicionamiento, los fans de Radiohead se encuentran ante un gran debate a su llegada a Madrid: ¿Apoyar al grupo que lleva siete años sin pisar el país o seguir el boicot por no condenar el genocidio?