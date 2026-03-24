"Renuncia o te mato": Paapa Essiedu, el actor que dará vida a Snape en la serie de 'Harry Potter', revela amenazas de muerte por el papel
El intérprete ha concedido una entrevista con 'The Times' donde ha detallado cómo se enfrenta a este proyecto.
Los fans de la saga Harry Potter cuentan los días para que el próximo 2027 llegue a HBO Max la serie que volverá a transformar en carne y hueso la ficción creada en los libros de J.K Rowling. Ya se han conocido algunas imágenes del rodaje, así como buena parte del casting.
El joven Dominic McLaughlin tomará el testigo de Daniel Radcliffe, con quien incluso se ha puesto en contacto el mítico actor que dio vida al joven mago, mientras que Arabella Stanton y Alastair Stout interpretarán a los mejores amigos de Harry, Hermione Granger y Ron Weasley.
No obstante, más allá de la ilusión que genera esta serie sobre el universo Harry Potter, también hay quien ha utilizado las redes sociales para amenazar y difundir odio hacia alguno de estos nuevos actores. Es el caso de Paapa Essiedu, el británico que ha participado en producciones como Gangs of New York o Podría destruirte, quien encarnará a Severus Snape, el recto e inquietante profesor de Hogwarts que en las películas encarnaba Alan Rickman.
Según ha detallado Essiedu en una entrevista con The Sunday Times, el papel le ilusionaba desde el primer momento, ya que "devoró" la saga de J.K Rowling en la biblioteca.
"Preocupa de verdad. La realidad es que si miro a Instagram y veo a alguien diciendo "Voy a ir a tu casa y voy a matarte"... Si bien estoy bastante seguro de que no me van a asesinar ¡Eso podría acabar mal! Pero sí, si bien espero que estaré bien, nadie debería encontrarse esto por hacer su trabajo. Mucha gente se juega la vida en su trabajo. Hago de un mago en Harry Potter y mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente", ha detallado el intérprete, quien ha asegurado recibir mensajes que le decían "renuncia o te mato".
No obstante, lejos de limitarse o de incluso plantearse renunciar por el carácter racista que tienen buena parte de estas amenazas, Essiedu asegura tener más "fuerzas" para trabajar en este Severus Snape.
"El maltrato me da fuerzas. Y me hace más apasionado sobre hacer mío este personaje porque pienso en cómo me sentía de niño. Me imaginaba en Hogwarts montado en escobas y ¿la idea de que un chaval como yo pueda verse representado en ese mundo? Esa es la motivación para no sentirme intimidado por alguien que dice que prefieren que yo muera en vez de que haga un trabajo del que voy a estar realmente orgulloso", ha señalado.