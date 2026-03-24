"Renuncia o te mato": Paapa Essiedu, el actor que dará vida a Snape en la serie de 'Harry Potter', revela amenazas de muerte por el papel
El intérprete ha concedido una entrevista con 'The Times' donde ha detallado cómo se enfrenta a este proyecto.

Marina Prats
El actor Paapa Essiedu y Severus Snape interpretado por Alan Rickman.Getty Images/Warner Bros.

Los fans de la saga Harry Potter cuentan los días para que el próximo 2027 llegue a HBO Max la serie que volverá a transformar en carne y hueso la ficción creada en los libros de J.K Rowling. Ya se han conocido algunas imágenes del rodaje, así como buena parte del casting.

El joven Dominic McLaughlin tomará el testigo de Daniel Radcliffe, con quien incluso se ha puesto en contacto el mítico actor que dio vida al joven mago, mientras que Arabella Stanton y Alastair Stout interpretarán a los mejores amigos de Harry, Hermione Granger y Ron Weasley.

No obstante, más allá de la ilusión que genera esta serie sobre el universo Harry Potter, también hay quien ha utilizado las redes sociales para amenazar y difundir odio hacia alguno de estos nuevos actores. Es el caso de Paapa Essiedu, el británico que ha participado en producciones como Gangs of New York o Podría destruirte, quien encarnará a Severus Snape, el recto e inquietante profesor de Hogwarts que en las películas encarnaba Alan Rickman.

Según ha detallado Essiedu en una entrevista con The Sunday Times, el papel le ilusionaba desde el primer momento, ya que "devoró" la saga de J.K Rowling en la biblioteca. 

"Preocupa de verdad. La realidad es que si miro a Instagram y veo a alguien diciendo "Voy a ir a tu casa y voy a matarte"... Si bien estoy bastante seguro de que no me van a asesinar ¡Eso podría acabar mal! Pero sí, si bien espero que estaré bien, nadie debería encontrarse esto por hacer su trabajo. Mucha gente se juega la vida en su trabajo. Hago de un mago en Harry Potter y mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente", ha detallado el intérprete, quien ha asegurado recibir mensajes que le decían "renuncia o te mato".

No obstante, lejos de limitarse o de incluso plantearse renunciar por el carácter racista que tienen buena parte de estas amenazas, Essiedu asegura tener más "fuerzas" para trabajar en este Severus Snape.

"El maltrato me da fuerzas. Y me hace más apasionado sobre hacer mío este personaje porque pienso en cómo me sentía de niño. Me imaginaba en Hogwarts montado en escobas y ¿la idea de que un chaval como yo pueda verse representado en ese mundo? Esa es la motivación para no sentirme intimidado por alguien que dice que prefieren que yo muera en vez de que haga un trabajo del que voy a estar realmente orgulloso", ha señalado.

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

