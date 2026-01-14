Rosalía cuelga el hábito y se cuela como bailarina de 'pole dance' en las primeras imágenes de 'Euphoria'

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La catalana aparece como la bailarina de un club en el tráiler de la tercera temporada de la serie de HBO Max.

Rosalía en un fotograma de 'Euphoria' (HBO).

Adiós a la época Lux, al recogimiento y al misticismo que han acompañado a esta nueva era de Rosalía. Al menos, así lo ha hecho en su participación en Euphoria, donde se la ha podido ver en el primer tráiler de la tercera temporada de la ficción de HBO dando vida a una bailarina de pole dance en un club de striptease que parece ser fundamental en la trama.

La catalana aparece brevemente bailando en una barra con un conjunto de top negro con pedrería y una braguita negra de corte alto a la cintura con flecos en los laterales, pendientes largos de piedras, y con un collarín al cuello, también decorado con pedrería. Una imagen que podría recordar a aquellas del videoclip de Bagdad, ambientado también en un club de striptease, pero en el que ella aparecía con un mono de látex rojo (todo un guiño a Britney Spears) y una peluca rubia.

Estas imágenes pertenecen a una presunta filtración de algunos fans de la serie dirigida por Sam Levinson, que han compartido en redes sociales este tráiler antes de que HBO lo haga a través de sus canales oficiales, previsiblemente la tarde de este miércoles.

Aunque no se ha desvelado más de qué papel o qué vínculo tendrá Rosalía con el resto del elenco de Euphoria, sí que parece que Rue (Zendaya) vuelve a estar involucrada en tráfico de drogas y sigue tratando de gestionar sus adicciones a través de grupos de apoyo religiosos de la mano de su tutor, Ali (Colman Domingo). Lo que sí está claro es que habrá, tal y como canta ella misma, mucho Sexo, violencia y llantas.

Sydney Sweeney como creadora de contenido para adultos

"Ahora he encontrado la fe", dice en la voz en off en un momento determinado del tráiler, donde se ve que trabaja gestionando un pequeño quiosco o estanco en estos años posteriores a su salida del instituto.

Parece que Rue además de ser perseguida de nuevo por la terrorífica traficante de drogas Laurie (Martha Kelly) también frecuenta el club donde trabaja Rosalía y tiene cierta relación con su dueño.

Sydney Sweeney en la tercera temporada de 'Euphoria'.
  Sydney Sweeney en la tercera temporada de 'Euphoria'.HBO Max

El tráiler de esta tercera temporada, ambientada años después de graduarse, también muestra a Cassie (Sydney Sweeney) creando contenido para adultos para alguna web o plataforma online similar a Onlyfans, mientras que su marido Nate (Jacob Elordi) trabaja como ingeniero o arquitecto en una obra tras su fastuosa boda.

También nos muestra una breve trama de Maddy (Alexa Demie), que presuntamente trabaja gestionando a sugar babies para hombres más mayores, y Jules (Hunter Schafer), que ha orientado su vida hacia el arte. También parece que Rue sigue manteniendo el vínculo con Lexi (Maude Apatow), aunque esta parece apartada de la vorágine de violencia que viven buena parte de sus personajes y que salpicaría también a Nate.

Rosalía, "emocionada" con su participación en la serie

En varias entrevistas, Rosalía se ha mostrado visiblemente emocionada con su participación en la tercera temporada de Euphoria, donde compartirá elenco con su expareja, Hunter Schafer.

La catalana aseguró en un comunicado al publicarse la noticia que había sido sus "serie favorita de los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida de actuar junto a personas tan increíblemente talentosas" las que admira.  

"Es la primera vez que hago algo así y estoy muy emocionada; estoy aprendiendo y me siento muy agradecida", dijo en declaraciones a Variety. Sin embargo, no ha dejado de recalcar que no había actuado previamente y que ha tenido que aprender mucho para esta nueva faceta. 

"Es mi primer trabajo. Estoy aprendiendo. Estoy intentando no olvidar mis frases, pero ha sido muy inspirador estar junto a estos actores y actrices increíbles", dijo a Vogue tras la gala MET.

Quiénes salen y quiénes entran al reparto de la temporada 3 de 'Euphoria'

Aunque buena parte del elenco principal de Euphoria se mantiene en esta tercera temporada, Rosalía no es la única incorporación nueva, sino que contará con una buena cantidad de nuevos nombres:

  • Sharon Stone
  • Natasha Lyonne
  • Adewale Akinnuoye-Agbaje
  • Eli Roth
  • Toby Wallace
  • Marshawn Lynch
  • Darrell Britt-Gibson
  • Kadeem Hardison
  • Priscilla Delgado
  • James Landry Hébert
  • Anna Van Patten
  • Asante Black
  • Bella Podaras
  • Bill Bodner
  • Cailyn Rice
  • Colleen Camp
  • Danielle Deadwyler
  • Trisha Paytas

Asimismo, habrá otros actores que han estado presentes en temporadas anteriores, que no lo harán en esta tercera como Angus Cloud, quien daba vida a Fezco y falleció en 2023, o Barbie Ferreira, quien tampoco participó en la segunda temporada:

  • Storm Reid (Gia Bennett, hermana de Rue)
  • Austin Abrams (Ethan Daley)
  • Algee Smith (McKay) 
Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

