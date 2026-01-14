Rosalía cuelga el hábito y se cuela como bailarina de 'pole dance' en las primeras imágenes de 'Euphoria'

Adiós a la época Lux, al recogimiento y al misticismo que han acompañado a esta nueva era de Rosalía. Al menos, así lo ha hecho en su participación en Euphoria, donde se la ha podido ver en el primer tráiler de la tercera temporada de la ficción de HBO dando vida a una bailarina de pole dance en un club de striptease que parece ser fundamental en la trama.

La catalana aparece brevemente bailando en una barra con un conjunto de top negro con pedrería y una braguita negra de corte alto a la cintura con flecos en los laterales, pendientes largos de piedras, y con un collarín al cuello, también decorado con pedrería. Una imagen que podría recordar a aquellas del videoclip de Bagdad, ambientado también en un club de striptease, pero en el que ella aparecía con un mono de látex rojo (todo un guiño a Britney Spears) y una peluca rubia.

Estas imágenes pertenecen a una presunta filtración de algunos fans de la serie dirigida por Sam Levinson, que han compartido en redes sociales este tráiler antes de que HBO lo haga a través de sus canales oficiales, previsiblemente la tarde de este miércoles.

Aunque no se ha desvelado más de qué papel o qué vínculo tendrá Rosalía con el resto del elenco de Euphoria, sí que parece que Rue (Zendaya) vuelve a estar involucrada en tráfico de drogas y sigue tratando de gestionar sus adicciones a través de grupos de apoyo religiosos de la mano de su tutor, Ali (Colman Domingo). Lo que sí está claro es que habrá, tal y como canta ella misma, mucho Sexo, violencia y llantas.

Sydney Sweeney como creadora de contenido para adultos

"Ahora he encontrado la fe", dice en la voz en off en un momento determinado del tráiler, donde se ve que trabaja gestionando un pequeño quiosco o estanco en estos años posteriores a su salida del instituto.

Parece que Rue además de ser perseguida de nuevo por la terrorífica traficante de drogas Laurie (Martha Kelly) también frecuenta el club donde trabaja Rosalía y tiene cierta relación con su dueño.

Sydney Sweeney en la tercera temporada de 'Euphoria'. HBO Max

El tráiler de esta tercera temporada, ambientada años después de graduarse, también muestra a Cassie (Sydney Sweeney) creando contenido para adultos para alguna web o plataforma online similar a Onlyfans, mientras que su marido Nate (Jacob Elordi) trabaja como ingeniero o arquitecto en una obra tras su fastuosa boda.

También nos muestra una breve trama de Maddy (Alexa Demie), que presuntamente trabaja gestionando a sugar babies para hombres más mayores, y Jules (Hunter Schafer), que ha orientado su vida hacia el arte. También parece que Rue sigue manteniendo el vínculo con Lexi (Maude Apatow), aunque esta parece apartada de la vorágine de violencia que viven buena parte de sus personajes y que salpicaría también a Nate.

Rosalía, "emocionada" con su participación en la serie

En varias entrevistas, Rosalía se ha mostrado visiblemente emocionada con su participación en la tercera temporada de Euphoria, donde compartirá elenco con su expareja, Hunter Schafer.

La catalana aseguró en un comunicado al publicarse la noticia que había sido sus "serie favorita de los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida de actuar junto a personas tan increíblemente talentosas" las que admira.

"Es la primera vez que hago algo así y estoy muy emocionada; estoy aprendiendo y me siento muy agradecida", dijo en declaraciones a Variety. Sin embargo, no ha dejado de recalcar que no había actuado previamente y que ha tenido que aprender mucho para esta nueva faceta.

"Es mi primer trabajo. Estoy aprendiendo. Estoy intentando no olvidar mis frases, pero ha sido muy inspirador estar junto a estos actores y actrices increíbles", dijo a Vogue tras la gala MET.

Quiénes salen y quiénes entran al reparto de la temporada 3 de 'Euphoria'

Aunque buena parte del elenco principal de Euphoria se mantiene en esta tercera temporada, Rosalía no es la única incorporación nueva, sino que contará con una buena cantidad de nuevos nombres:

Sharon Stone

Natasha Lyonne

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Eli Roth

Toby Wallace

Marshawn Lynch

Darrell Britt-Gibson

Kadeem Hardison

Priscilla Delgado

James Landry Hébert

Anna Van Patten

Asante Black

Bella Podaras

Bill Bodner

Cailyn Rice

Colleen Camp

Danielle Deadwyler

Trisha Paytas

Asimismo, habrá otros actores que han estado presentes en temporadas anteriores, que no lo harán en esta tercera como Angus Cloud, quien daba vida a Fezco y falleció en 2023, o Barbie Ferreira, quien tampoco participó en la segunda temporada: