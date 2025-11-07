De la referencia a C.Tangana, a Trump o a su corte de pelo en A Coruña: el viaje de Rosalía en 'Reliquia'

Al fin este viernes después de filtraciones, numerosas pistas, una crítica internacional totalmente entregada, Lux ha llegado a los oídos de sus seguidores. En prácticamente el trabajo más arriesgado de Rosalía, la artista deja atrás los himnos comerciales para hacer un disco orquestal, donde deja fluir su registro vocal y canta en nada menos que en 13 idiomas.

En apenas unas 10 horas, una canción —además del sencillo Berghain— ha superado ya las 127.500 reproducciones. Se trata de Reliquia, el segundo track de este álbum, que fue publicada durante unas horas este martes por la tarde. En ella, Rosalía hace un repaso por diversas ciudades, presentando ese universo multilingüe de Lux inspirado en santas de todo el mundo, pero lo hace desde lo terrenal y sus vivencias.

De hecho, hay numerosos guiños en la canción que van desde una crítica velada a las políticas de Donald Trump, a su romance y ruptura con C. Tangana o a cuando se cortó el pelo en A Coruña. Todo, evocando una especie de relicario de ella misma esparcido por el mundo.

En la canción, empieza diciendo "yo que perdí mis manos en Jerez", que podría referirse a la actuación de 2019 que celebraba los 50º años en la música del Capullo de Jerez, donde interpretó Di mi nombre con un cuadro flamenco tradicional y nada menos que cinco palmeros.

La artista continúa con una referencia a sus orígenes en Sant Esteve de Sesrovires natal y y Barcelona con "crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona". Continúa con un "perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA, los heels en Milán, la sonrisa en UK", como referencia a su continuo trotar por el mundo y, especialmente, a su presencia en las semanas de la moda, especialmente en la de Milán donde, tal y como contó a Zane Lowe, perdió sus tacones y la sonrisa en Reino Unido porque "llueve demasiado".

Tras el estribillo, donde habla de que ella entrega siempre su corazón y lo da todo, continúa con un "perdí la fe en DC" que, tal y como dejó entrever en su entrevista con Lowe, iba por las políticas aplicadas desde Washington por Donald Trump. Pero también hay espacio para lo personal y lo que muchos apuntan a que es la ruptura con la tailandesa LISA con la que canta el tema New Woman al decir que "perdí la amiga en Bangkok".

Otro de los guiños que ha llamado la atención especialmente es el "un mal amor en Madrid" que, como ella misma confesó en la mencionada entrevista podría verse vinculado con C. Tangana: "He tenido una historia de amor aquí. Una dura". La ruptura entre ambos artistas dio lugar a multitud de rumores y supuestas referencias cruzadas entre El Mal Querer y El Madrileño, aunque ninguno de los dos ha llegado a hablar públicamente del fin de su relación.

La catalana también podría haber introducido un guiño a Rauw Alejandro, con "en PR nació el coraje", pero también podría ser una referencia a las reivindicaciones de compañeros como Bad Bunny y Tokischa, con los que la artista también ha colaborado.

Dentro de este tour global, hay otra referencia a una ciudad española. La catalana dice "en la ciudad de cristal fue que me trasquilé", lo que muchos han visto como un alusión A Coruña. Allí, durante un concierto de la gira Motomami en 2022, hacía como que se cortaba el flequillo, pero se lo cortó de verdad, algo que se tomó con humor y que inmortalizó con una foto en sus redes sociales.

Rosalía desarma con un precioso 'Lux' y predica una esperanza mística frente al pop fugaz La catalana publica este viernes su cuarto trabajo de estudio, una obra con una potente instrumentación dividida en cuatro actos, donde hace gala de su registro vocal y de capacidad compositiva.