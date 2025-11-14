Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rosalía publica la receta de su bizcocho de "14 de kilates" de 'La Revuelta' y lo hace con un polémico comentario
Estilo de vida

Estilo de vida

Rosalía publica la receta de su bizcocho de "14 de kilates" de 'La Revuelta' y lo hace con un polémico comentario

"Yo no soy ni voy a ser tu bizcochito"... ¿O sí?

Marina Prats
Marina Prats
Rosalía partiendo el bizcocho con David Broncano en 'La Revuelta'.
Rosalía partiendo el bizcocho con David Broncano en 'La Revuelta'.

El paso de Rosalía por La Revuelta (TVE) para presentar Lux ha sido considerado por muchos como "historia de la televisión". Ha llegado a la prensa internacional, ha sido aplaudido por multitud de rostros conocidos por su naturalidad y cercanía y todo lo que allí se comentó se ha vuelto viral de forma casi automática. 

Muestra de ello es el plato que le regaló con una imagen de ambos de la tienda del madrileño barrio de Chamberí, Chichinabo, o el bizcocho "de 14 kilates" que repartió entre el público.

Precisamente la receta del bizcocho, o "bizcochito" parafraseando el hit de Motomami, era de lo más reclamado entre los seguidores y los que pudieron probarlo en directo. "Ya te pasaré la receta", le dijo a una de las asistentes entre el público, como si de una vecina de su barrio se tratase.

Este jueves, tres días después de la grabación del programa de David Broncano, la catalana ha compartido la receta en su Substack bajo el título "La receta del bizococho de 14 kilates" y de la que asegura que ha "hecho diez mil veces y siempre sale bien", aunque "todavía sabe mejor cuando se comparte".  

No obstante, hace una advertencia: "Que conste que me encanta la repostería pero no soy experta, comparto esto porque todos mis amigos se lo han disfrutado cuando lo he hecho pero lo hago con toda la humildad y el respeto del mundo hacia los cocineros, chefs y reposteros realmente pros". 

A continuación, la catalana detalla los ingredientes necesarios para hacerla, aunque uno de los comentarios ha generado cierto revuelo. "Mucho azúcar glas para espolvorear (de apariencia parecida a una de tus sustancias favoritas pero esto es otra cosa ok??!! naaaa mentiraaaaaa)", ha escrito, una broma que hizo también en el formato de TVE, donde le dijo a Broncano cuando sacudió el bizcocho cubierto de azúcar glas: "Parece que te has echado farlopa por encima". También se toma con humor el uso de anís, a lo que añade un "si con suerte no te has hincado la última botella que tenías en la despensa".

No obstante, la receta se ha vuelto viral en cuestión de horas. La artista ha incluido los ingredientes en la medida estadounidense cup (que equivale generalmente a 250ml de líquido y a unos 125 gramos de harina de trigo y unos 200 gramos azúcar), si animas a hacerla, estos son los ingredientes necesarios:

  • 1 cup de aceite de oliva extra virgen
  • 3 huevos grandes
  • 1,25 cups de leche entera (si puede ser fresca)
  • 2 cucharadas generosas de ralladura de naranja
  • 0,25 cups de zumo de naranja recién exprimido
  • 0,24 cups de Grand Marnier o Anís del Mono
  • 1,75 cups de azúcar granulado
  • 2 cups de harina de trigo
  • 1,5 cucharaditas de sal
  • 0,5 cucharadita de polvo de hornear
  • 0,5 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • Mucho azúcar glas para espolvorear

Estos son los pasos a seguir en la elaboración, tal y como detalla ella en su Substack:

  1. Precalentar el horno a 165 °C y forrar la base de un molde desmontable con papel de horno.
  2. Emulsionar en un bol el aceite de oliva con los huevos hasta que estén bien integrados.
  3. Agregar la leche, la ralladura, el zumo de naranja y el Anís del Mono. Mezclar bien.
  4. Incorporar el azúcar y batir hasta que se integre.
  5. Añadir la harina, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato y mezclar hasta que quede homogéneo, a pesar de que quede un poco líquida la masa.
  6. Verterla en el molde y hornear aproximadamente entre 70 y 75 minutos. Aquí, la catalana matiza que, cuando se dore por arriba, conviene sacarlo y cubrirlo con papel albal. Para acabar de comprobar la cocción recomienda pinchar con un palillo el centro y que este salga con unas pocas migas húmedas o con ninguna. 
  7. Dejar reposar una hora sobre una rejilla y esperar a que se enfríe para desmoldar. 
  8. Espolvorear con azúcar glas y "ya tienes tu bizcocho de 14 kilates".

Para concluir, la catalana recomienda tomarlo "solo, con un vasito de leche, con una bola de tu helado favorito" y añade "suele estar más bueno al día siguiente". Desde luego, habrá que probarlo para ver si los bizcochos le salen igual de bien que los discos.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 