Rosalía hace un descanso del 'Lux Tour' en Sevilla: actuará gratis y esta ha sido su primera parada en la ciudad

Ni descanso, ni Barcelona, ni Miami. Ha pillado por sorpresa para muchos, pero tras acabar la parte europea del Lux Tour, Rosalía tenía otros planes antes de comenzar la gira estadounidense. La catalana se ha trasladado desde Londres, donde hizo este último concierto en el O2 Arena el pasado miércoles, a Sevilla.

La artista ha llegado en avión privado este jueves a la capital hispalense acaparando todas las miradas. Todo apunta a que la catalana será la protagonista de la "actuación internacional" que tendrá lugar este sábado 9 de mayo en el Guadalquivir en un evento gratuito organizado por Netflix con motivo de la presentación Berlín y La dama del armiño, la última temporada de este spin-off de La casa de papel.

Según informan medios como Canal Sur, Rosalía interpretará dos canciones junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), aunque todavía está por ver si se tratan de temas conocidos de Lux o si es alguna canción inédita relacionada con la serie de Netflix.

Las entradas gratuitas para este recital, que comenzará a las 20:00h bajo el nombre Jarana en el Guadalquivir en los alrededores del Puente de San Telmo, se encuentran agotadas y hay quien las vende a 350 euros después de que se haya visto a Rosalía en Sevilla.

Además de este evento, Netflix prepara otra gran cita en Sevilla: el preestreno de la serie, que tendrá lugar este viernes en la Plaza de la Encarnación, en las reconocidas "setas" de la ciudad.

Asimismo, a partir del sábado se podrá realizar un tour por localizaciones de la serie, con lugares como la Torre del Oro, el Puente de Triana, o el Patio de Banderas. desarrollado en colaboración con la Sevilla Film Office.

Del Hotel Alfonso XIII a la icónica Bodeguita Antonio Romero

La catalana se ha alojado junto a su equipo en el lujoso Hotel Alfonso XIII, en pleno centro de la ciudad y cercano a la catedral de la capital hispalense, y en su primera salida la artista ha optado por visitar un enclave tradicional e icónico en la capital: la Bodeguita Antonio Romero.

Lo hizo a pie recorriendo las calles de Sevilla junto a su equipo, entre ellos su hermana Pili, con un sorprendente cambio de look, ya que ha recortado considerablemente su melena, luciendo una falda celeste de tela adamascada, camiseta blanca y zapatillas deportivas estilo bailarina.

Rosalía junto a su hermana Pili en las calles de Sevilla. Europa Press via Getty Images

La catalana acaparó todas las miradas a su camino al establecimiento, donde los fans se agolparon en la puerta y a los que atendió, firmando discos y haciéndose fotografías, a su salida del restaurante.

La Bodeguita Antonio Romero cuenta con algunas de las tapas más señaladas de la gastronomía sevillana como el clásico "piripi", un montadito con lomo de cerdo, bacon, queso fundido, rodajas de tomate y mayonesa, que según han compartido en sus redes sociales ha sido una de las elecciones de la artista, o el montadito de pringá.

Después de esta parada por Sevilla no se sabe si la catalana guarda otro as bajo la manga o planea otra actuación sorpresa, o si descansará para su gira americana que comenzará el próximo 4 de junio en Miami. Allí actuará dos noches, para pasar posteriormente a Orlando y Boston y trasladarse a Canadá, donde tiene una única fecha en Toronto tras la que regresará de nuevo a Estados Unidos.