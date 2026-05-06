Rosalía termina su concierto en Londres y lo que 'The Guardian' dice de ella debería enorgullecer a todos los españoles 

La artista catalana Rosalía se encuentra inmersa en la gira de su álbum Lux, conocida como Lux Tur, y esta semana ha actuado en Londres. Tras el primero de sus dos conciertos en la capital británica, la prensa solo ha tenido buenas palabras para ella.

Concretamente, en The Guardian han calificado su actuación como "uno de los shows en estadios más atrevidos y sofisticados de la historia del pop". El crítico Alexis Petridis, además, ha hecho un guiño a la lengua materna de la artista.

"El show en directo de Rosalía es un triomf (triunfo, en catalán), como dirían en Barcelona", asegura el periodista de The Guardian, que describe el concierto como un espectáculo "bellamente escenificado" que "parece haber sido coreografiado hasta el último movimiento muscular".

No es la primera vez que este diario británico elogia a Rosalía y a su último álbum, Lux. El pasado mes de enero, la cabecera con sede en Londres dijo de este trabajo que era "más que un pop católico épico", pues "aborda un mundo lleno de complejidad y crisis".

"Marca España"

En aquella ocasión, el periodista Carlos Delclós cuenta que cuando se puso a escuchar Lux lo hizo pensando que no le gustaría "porque la campaña promocional del álbum ya me había puesto demasiado nervioso".

No obstante, todo se fue al traste en cuanto comenzó a reproducirse. "Durante la última década, Rosalía se ha convertido en la mayor exportación pop española, y Lux parece inaugurar su etapa imperial", reconoció el autor del texto.

"Su ascenso la ha convertido en una figura clave para la cultura española, la soberana indiscutible de la Marca España (una iniciativa gubernamental) en el escenario pop global", resumió en aquel momento The Guardian.

Ahora, cuatro meses después, la gira de Lux confirma lo que ya anticipó este mismo diario británico. Rosalía es un fenómeno mundial cuya música cautiva en todos los rincones del planeta.