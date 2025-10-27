Rosalía se lanza a la ópera y saca su lado más barroco con 'Berghain'

Los lunes están siendo sagrados para Rosalía, después de colapsar Madrid la semana pasada al presentar la fecha de publicación y la portada de su disco Lux en Callao, esta semana la artista ha presentado el primer adelanto de este trabajo, Berghain, con el que deja claro ese giro hacia el clasicismo y el misticismo que va a tener este trabajo, dando un nuevo giro de su carrera: de cantar bulerías a ópera.

Con el título de este considerado templo del techno de estilo industrial en Berlín, Rosalía colabora con la islandesa Björk, con la que ya compartió Oral, y con el productor de música electrónica experimental estadounidense Yves Tumor. Además, lo hace cantando ópera en alemán, con orquesta y coro, y mezclando este idioma con el castellano y con el inglés por parte de Yves Tumor y Björk.

En el clip, de nuevo de mano de CANADA, se muestra a la catalana llegando a casa y haciendo diversas labores de la casa acompañada por una orquesta que la sigue en su rutina: desayunando, planchando, haciendo la cama, limpiando en la bañera, haciéndose un electrocardiograma, en el autobús, caminando por la calle o en un joyero al que lleva un simbólico colgante de un corazón, que en varios planos se mezcla con el sagrado corazón de Jesús.

La catalana se ve acompañada por la potencia de esta orquesta como un tormento, lamento o una especie de conciencia divina hasta que vuelve a encontrarse en su casa que esta vez parece un bosque oscuro con varios animales —generados por CGI—, al más puro estilo princesa Disney pero con un toque dark, que cantan a Björk.

La parte final de la composición presenta a una Rosalía atormentada, tratando de dormir entre pesadillas mientras Yves Tumor repite I'll fuck you till you love me entremezclando imágenes de un cervatillo asustado, el simbólico terrón de azúcar, el corazón de oro y percusiones de orquesta, hasta que ella abandona la habitación en forma de paloma, como si del Espíritu Santo se tratase.

Las pistas apuntaban a que de este Lux, que se publicará el próximo 7 de noviembre, Berghain iba a ser su primer adelanto. Aunque dijera eso de "leo pentagrama pero no lo escribo" en Chicken Teriyaki, la artista ya había compartido con sus seguidores hace diez días la partitura viralizándose rápidamente su interpretación en redes sociales con distintos instrumentos. Toda una estrategia de marketing en la que los intérpretes la siguen a ella, como en el propio clip, grabado en Polonia, donde Rosalía aparece caminando por la calle seguida de una orquesta.

Entonces, sus seguidores vieron que tenía un compás 4/4 con una melodía menor y armonías que generaban cierta tensión y un arreglo Barroque 108 que según los músicos que la analizaron entonces, estaba orquestado para cuerdas.

Esta es la letra completa de Berghain:

(Alemán)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

wie ein Blei-Teddybär

ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

deshalb ist mein Herz so schwer

(La llama penetra mi cerebro

como un peluche de plomo

guardo muchas cosas dentro de mi corazón

por eso mi corazón es tan pesado)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

(Español)

Yo sé muy bien lo que soy

ternura pa’l café

solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor

sé desaparecer

cuando tú vienes es cuando me voy

(Alemán)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

(Inglés)

This is divine intervention

The only way to save us is through divine

intervention

The only way I will be saved is through divine

intervention

(Esto es intervención divina

La única manera de salvarnos es con intervención divina

La única manera en que yo me salvaré es con

intervención divina)

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Love me

Till you

Till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Love me

Love me

Love me

Love me

(Te follaré hasta que me quieras

Te follaré hasta que me quieras

Te follaré hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

quiéreme

hasta que

hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

quiéreme

quiéreme

quiéreme

quiéreme)

