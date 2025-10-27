Rosalía se lanza a la ópera y saca su lado más barroco con 'Berghain'
La catalana ha publicado este lunes el primer 'single' de su cuarto trabajo de estudio, 'Lux', para el que ha colaborado con Björk e Yves Tumor.
Los lunes están siendo sagrados para Rosalía, después de colapsar Madrid la semana pasada al presentar la fecha de publicación y la portada de su disco Lux en Callao, esta semana la artista ha presentado el primer adelanto de este trabajo, Berghain, con el que deja claro ese giro hacia el clasicismo y el misticismo que va a tener este trabajo, dando un nuevo giro de su carrera: de cantar bulerías a ópera.
Con el título de este considerado templo del techno de estilo industrial en Berlín, Rosalía colabora con la islandesa Björk, con la que ya compartió Oral, y con el productor de música electrónica experimental estadounidense Yves Tumor. Además, lo hace cantando ópera en alemán, con orquesta y coro, y mezclando este idioma con el castellano y con el inglés por parte de Yves Tumor y Björk.
En el clip, de nuevo de mano de CANADA, se muestra a la catalana llegando a casa y haciendo diversas labores de la casa acompañada por una orquesta que la sigue en su rutina: desayunando, planchando, haciendo la cama, limpiando en la bañera, haciéndose un electrocardiograma, en el autobús, caminando por la calle o en un joyero al que lleva un simbólico colgante de un corazón, que en varios planos se mezcla con el sagrado corazón de Jesús.
La catalana se ve acompañada por la potencia de esta orquesta como un tormento, lamento o una especie de conciencia divina hasta que vuelve a encontrarse en su casa que esta vez parece un bosque oscuro con varios animales —generados por CGI—, al más puro estilo princesa Disney pero con un toque dark, que cantan a Björk.
La parte final de la composición presenta a una Rosalía atormentada, tratando de dormir entre pesadillas mientras Yves Tumor repite I'll fuck you till you love me entremezclando imágenes de un cervatillo asustado, el simbólico terrón de azúcar, el corazón de oro y percusiones de orquesta, hasta que ella abandona la habitación en forma de paloma, como si del Espíritu Santo se tratase.
Las pistas apuntaban a que de este Lux, que se publicará el próximo 7 de noviembre, Berghain iba a ser su primer adelanto. Aunque dijera eso de "leo pentagrama pero no lo escribo" en Chicken Teriyaki, la artista ya había compartido con sus seguidores hace diez días la partitura viralizándose rápidamente su interpretación en redes sociales con distintos instrumentos. Toda una estrategia de marketing en la que los intérpretes la siguen a ella, como en el propio clip, grabado en Polonia, donde Rosalía aparece caminando por la calle seguida de una orquesta.
Entonces, sus seguidores vieron que tenía un compás 4/4 con una melodía menor y armonías que generaban cierta tensión y un arreglo Barroque 108 que según los músicos que la analizaron entonces, estaba orquestado para cuerdas.
Esta es la letra completa de Berghain:
(Alemán)
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
(Su miedo es mi miedo
Su rabia es mi rabia
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre)
Die Flamme dringt in mein Gehirn ein
wie ein Blei-Teddybär
ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf
deshalb ist mein Herz so schwer
(La llama penetra mi cerebro
como un peluche de plomo
guardo muchas cosas dentro de mi corazón
por eso mi corazón es tan pesado)
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
(Su miedo es mi miedo
Su rabia es mi rabia
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre)
(Español)
Yo sé muy bien lo que soy
ternura pa’l café
solo soy un terrón de azúcar
Sé que me funde el calor
sé desaparecer
cuando tú vienes es cuando me voy
(Alemán)
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
(Su miedo es mi miedo
Su rabia es mi rabia
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre)
(Inglés)
This is divine intervention
The only way to save us is through divine
intervention
The only way I will be saved is through divine
intervention
(Esto es intervención divina
La única manera de salvarnos es con intervención divina
La única manera en que yo me salvaré es con
intervención divina)
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Love me
Till you
Till you love me
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
Love me
Love me
Love me
Love me
(Te follaré hasta que me quieras
Te follaré hasta que me quieras
Te follaré hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
quiéreme
hasta que
hasta que me quieras
te follaré hasta que me quieras
te follaré hasta que me quieras
quiéreme
quiéreme
quiéreme
quiéreme)