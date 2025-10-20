Rosalía se pasa el juego y presenta su disco 'Lux' por sorpresa en Madrid

Rosalía se ha pasado el juego. Llevaba semanas rumoreándose, los fans tenían todo tipo de teorías... y no iban desencaminados. Pero lo que no esperaba nadie era que después de poner a los músicos en redes a interpretar esa partitura de Berghain era que Rosalía iba a aparecer por sorpresa para anunciar su próximo disco Lux —que verá la luz el próximo 7 de noviembre— en la madrileña plaza de Callao.

La catalana ha aparecido conduciendo un Nissan GTR blanco—con un rosario colgado, para no perder la inspiración religiosa— y armada con un megáfono. "Llevo tres años esperando este momento y este día por fin ha llegado", decía a través de TikTok a sus seguidores antes de dirigirse al céntrico enclave madrileño, donde se activó una cuenta atrás media hora antes del anuncio.

Aunque la catalana tenía preparado un directo en TikTok este lunes a las 20:45h para anunciar la noticia en una presentación exclusiva en la madrileña plaza de Callao, horas antes aparecía una imagen de Times Square con la fecha de publicación, el título y una imagen de ella vestida de monja con hábito blanco sobre un fondo azul turquesa.

Desde el primer momento, la catalana ha dejado claro en un primer momento que iba a hacer un reveal, aunque se la ha visto frustrada por la supuesta filtración de esas imágenes en Nueva York.

También de blanco, el color que marca esta nueva era, esta vez con falda con volumen y blusa ha aparecido en su directo, donde ha retransmitido su preparación, con una especie de tonsura o aureola de angelito teñida de rubio en su pelo, un look que ha combinado con manoletinas rojas. Todo con claras referencias religiosas que han inspirado su disco.

Hasta llegar a Callao la catalana ha ido retransmitiendo a sus seguidores en TikTok el trayecto en coche (con caída del directo en TikTok incluida y salto a Instagram), donde ha asegurado que le gustaría ir al Rocío al escuchar Vámonos pa' casa de Camarón de la Isla y donde ha dejado entrever sus nuevas influencias con música barroca o su amigo Guitarricadelafuente, a quien fue a ver en directo el pasado viernes en el Movistar Arena.