Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rosalía se pasa el juego y presenta su disco 'Lux' por sorpresa en Madrid
Cultura

Cultura

Rosalía se pasa el juego y presenta su disco 'Lux' por sorpresa en Madrid

El cuarto disco de la catalana, que ha presentado en la plaza de Callao, verá la luz el próximo 7 de noviembre.

Marina Prats
Marina Prats
Callao al recibir a Rosalía.

Rosalía se ha pasado el juego. Llevaba semanas rumoreándose, los fans tenían todo tipo de teorías... y no iban desencaminados. Pero lo que no esperaba nadie era que después de poner a los músicos en redes a interpretar esa partitura de Berghain era que Rosalía iba a aparecer por sorpresa para anunciar su próximo disco Lux —que verá la luz el próximo 7 de noviembre— en la madrileña plaza de Callao. 

La catalana ha aparecido conduciendo un Nissan GTR blanco—con un rosario colgado, para no perder la inspiración religiosa— y armada con un megáfono. "Llevo tres años esperando este momento y este día por fin ha llegado", decía a través de TikTok a sus seguidores antes de dirigirse al céntrico enclave madrileño, donde se activó una cuenta atrás media hora antes del anuncio.

Aunque la catalana tenía preparado un directo en TikTok este lunes a las 20:45h para anunciar la noticia en una presentación exclusiva en la madrileña plaza de Callao, horas antes aparecía una imagen de Times Square con la fecha de publicación, el título y una imagen de ella vestida de monja con hábito blanco sobre un fondo azul turquesa. 

Desde el primer momento, la catalana ha dejado claro en un primer momento que iba a hacer un reveal, aunque se la ha visto frustrada por la supuesta filtración de esas imágenes en Nueva York.

También de blanco, el color que marca esta nueva era, esta vez con falda con volumen y blusa ha aparecido en su directo, donde ha retransmitido su preparación, con una especie de tonsura o aureola de angelito teñida de rubio en su pelo, un look que ha combinado con manoletinas rojas. Todo con claras referencias religiosas que han inspirado su disco.

Hasta llegar a Callao la catalana ha ido retransmitiendo a sus seguidores en TikTok el trayecto en coche (con caída del directo en TikTok incluida y salto a Instagram), donde ha asegurado que le gustaría ir al Rocío al escuchar Vámonos pa' casa de Camarón de la Isla y donde ha dejado entrever sus nuevas influencias con música barroca o su amigo Guitarricadelafuente, a quien fue a ver en directo el pasado viernes en el Movistar Arena.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 