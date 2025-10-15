'Berghain' y 'Lux': Rosalía desata la locura publicando estas dos 'claves' de su próximo disco

Primero fueron los símbolos religiosos: cruces en casi todas sus apariciones, palomas, ir vestida de blanco o hacer una reflexión sobre la edad de Cristo o la Santísima Trinidad por su cumpleaños. Rosalía lleva desatando la locura entre sus fans varios meses dando pistas sobre un esperado nuevo trabajo, ese "R4", que previsiblemente verá la luz antes de final de año.

Ahora, la catalana ha dado pistas más directas sobre este nuevo trabajo con la publicación de una partitura bajo el nombre de Berghain, que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos músicos se apresuraron a interpretarla. Con el título hace referencia a una de las discotecas más icónicas de Berlín, considerada con su estética industrial un templo de la música techno a nivel europeo y prácticamente mundial.

Tras la interpretación de diversos artistas, se puede ver que esta partitura escrita a mano suena como un breve fragmento instrumental barroco y melancólico ya que está en compás 4/4 con una melodía menor y armonías que generan cierta tensión.

No obstante, aunque todo son especulaciones, su título podría dejar entrever que Rosalía podría haber mezclado los sonidos más clásicos de esta composición, con un Barroque 108 que según los músicos que han analizado la partitura, es un arreglo para cuerdas, con el sonido industrial o techno propio de la discoteca Berghain.

Horas de después de compartir esta partitura en su cuenta de Substack, la artista ha subido varias imágenes en las que aparece con una camiseta con el mensaje "God complex (Complejo de Dios)", lo que continuaría siendo para muchos pistas sobre una posible temática religiosa del disco.

Además, cambió la imagen de perfil de su cuenta de Instagram por la de una luz y escribió un críptico mensaje en X: "LUX: LOVE". No obstante, este miércoles su cuenta en la red social aparecía como desactivada.

Precisamente, son muchos los que especulan con ese "LUX" como título del próximo disco de la catalana. Con respecto a su sonido, diversos críticos musicales y especialistas apuntan a un nuevo cambio en este nuevo trabajo, que poco tendría que ver con los toques latinos y urbanos que predominaban en Motomami ni con el flamenco fusión de El Mal Querer.

El periodista musical Arturo Paniagua apuntó en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram a que el trabajo ya estaba listo y que "varias personas de la industria musical" habían podido escucharlo ya. "Lo que me cuentan, es que en absoluto se recuesta en lo conseguido con Motomami y que es un disco que amplía bastante los horizontes de Rosalía como intérprete, compositora y también como productora", explica.

"Impactante, sorprendente, diferente es como me han definido el disco quienes han podido escucharlo", detalla el especialista. A pesar de las filtraciones que hubo tras su entrevista con Elle, por el momento no hay fecha de publicación para este nuevo trabajo. Entonces, aseguró que estaba pasando "muchas horas en el estudio" y que había cambiado en varias ocasiones la fecha de salida. "¿Qué es el tiempo? ¡Es tan relativo! Siempre hay una fecha límite, y bueno, la fecha límite siempre puede cambiar", bromeó entonces.