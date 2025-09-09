Rosalía protagoniza la nueva campaña de Calvin Klein utilizando una canción inédita 

Los fans de Rosalía esperan expectantes el próximo disco de la cantante que, según los incesantes rumores, se lanzará este otoño o, al menos, se hará un adelanto. A pesar de que las pistas apuntan a que el cuarto trabajo de la artista está más cerca de lo que parece, la motomami ha dejado claro que no tiene prisa y que necesita tiempo para crear un álbum del que esté orgullosa.

Mientras, Rosalía sigue muy presente y después de presentar su colección con New Balance a principios de julio, la artista ha sido nombrada nueva embajadora de Calvin Klein.

En el vídeo de la campaña, adelantado en exclusiva por la revista musical Billboard, la intérprete de Malamente aparece luciendo varios conjuntos de lencería de la firma, pero lo que más ha llamado la atención a la mayoría de fans de la cantante es la canción que han elegido.

No es otra que De madrugá, una canción inédita de la que Rosalía utilizó fragmentos durante la gira de El mal querer pero que nunca lanzó al completo como single. Ahora, en esta campaña junto a Calvin Klein suenan fragmentos del tema que no se habían escuchado hasta ahora.

Además de emoción por escuchar de nuevo la canción siete años después de que se utilizara por primera vez, muchos de los fans de Rosalía se preguntan si el nuevo disco estará más cerca de El mal querer que de Motomami. Mientras, otros fantasean con la posibilidad de que el tema forme parte del nuevo álbum de la cantante.

La artista no ha desvelado qué sonidos tendrá su próximo disco, pero sí ha dejado claro que su proceso de creación no ha estado relacionado con las ventas o lo que sea más rentable en ese momento. "La fuerza motriz que te lleva a seguir componiendo tiene que provenir de un lugar puro. Razones como el dinero, el placer o el poder no creo que sean fructíferas. De ahí no va a salir nada que me interese de verdad. Son temas que no me inspiran", aseguró en una entrevista con la edición estadounidense de Elle.

"El ritmo es muy rápido. Y el sacrificio, el precio a pagar, muy alto", añadió en la conversación sobre el modelo de la industria musical a día de hoy.