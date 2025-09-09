RTVE no confirma todavía su participación en Eurovisión 2026: "Todos los escenarios son posibles"

RTVE no confirma todavía su participación en la próxima edición del festival de Eurovisión, que tendrá lugar el próximo mes de mayo en Viena (Austria). La cadena pública, que lleva concurriendo en el famoso concurso musical de forma ininterrumpida desde su debut en 1961, contempla la posibilidad de retirarse si Israel acaba estando presente de nuevo en el certamen.

Fuentes de RTVE señalan que la decisión final se tomará en el mes de diciembre, el plazo ampliado que la UER (Unión Europea de Radiodifusión), ente organizador de Eurovisión, se ha dado para discutir internamente sobre la participación de Israel. Una vez que la decisión esté tomada, las diferentes televisiones públicas podrán abandonar el festival en el caso de no estar de acuerdo con la resolución adoptada, sin que eso conlleve una penalización económica.

"Todos los escenarios son posibles", señalan desde la corporación pública española ante la cuestión de una posible salida del festival. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró este lunes que "si Israel participa y no logramos expulsarla, habrá que adoptar medidas" para no "normalizar" la presencia de este país en foros internacionales.

Una decisión que sólo puede asumir RTVE y que tomará "la Corporación" en diciembre, valorando la evolución del conflicto en Gaza y el posicionamiento también de otras cadenas participantes en este debate. Televisiones como la eslovena RTV SLO ya han adelantado que abandonarán el concurso en el caso de que Israel esté presente en Viena el próximo mes de mayo, y otras como la islandesa RÚV están valorando también esta opción.

El pasado mes de julio, RTVE pidió formalmente un debate "serio y profundo" en el seno de UER sobre la participación de Israel en el certamen musical, tras observar que su presencia en las dos últimas ediciones del concurso "ha tenido un impacto negativo en el desarrollo del festival, trasladando el foco a cuestiones políticas más que a los aspectos relacionados con la cultura, el arte o la música, que están en la esencia del evento". Otros países como Alemania, Italia o la propia anfitriona del próximo concurso, Austria, sí se han mostrado a favor de la continuidad de Israel.

Además del debate sobre la continuidad de la televisión pública israelí, KAN, la UER también está estudiando cambios en el sistema de votación "para minimizar el impacto de los votos por simpatía derivados de situaciones de guerra o de conflictos bélicos". En los dos últimos años, Israel ha estado entre los dos países más votados por el público, cuya decisión tiene un peso de algo más del 50% en el resultado final del concurso.

Pese a la decisión final que se adopte sobre la participación en Eurovisión, RTVE ha confirmado que el Benidorm Fest - la preselección que se retransmite desde hace cuatro años para elegir al abanderado español - se celebrará el 14 de febrero en la famosa ciudad alicantina. El plazo de recepción de canciones finaliza en unos días y los 16 seleccionados se conocerán en la primera quincena de octubre.