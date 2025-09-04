¿Por qué Israel sí y Rusia no? El deporte se pone de perfil ante la ofensiva israelí en Gaza

Protestas a favor de Palestina durante el final de etapa de ayer en la Vuelta a España, a su paso por Bilbao

Nunca había ocurrido algo así en La Vuelta. Las protestas en contra de la participación de un equipo israelí en la carrera de ciclismo por España provocaron este miércoles la cancelación del final de etapa a su paso por Bilbao. Decenas de personas, aprovechando el interés mediático de la competición, se agolparon en las calles de la ciudad vasca con banderas palestinas para mostrar su apoyo a Gaza y Cisjordania. A su vez, criticaban la inclusión en la carrera del Israel Premier - Tech, un equipo presidido por un millonario canadiense de ascendencía judía, amigo de Netanyahu, que intenta lavar la imagen de ese país a través del deporte. Por el asfalto español le dan al pedal estos días ocho de sus ciclistas, aunque sólo uno es realmente de nacionalidad israelí.

En un clima de gran tensión, algunas de las personas que protestaban en Bilbao reventaron las vallas de protección e invadieron la calzada coincidiendo con el paso de los ciclistas. Al no poder garantizar la seguridad de los deportistas, los organizadores de la carrera decidieron acortar el recorrido tres kilómetros y dejar sin ganador la etapa.

Las imágenes de este caótico final, que han dado la vuelta al mundo, han provocado un alud de reacciones políticas y dejan también en evidencia que la presencia de representación israelí en competiciones culturales y deportivas de todo tipo - desde Eurovisión hasta la propia Vuelta a España - está provocando rechazo en muchos países.

De hecho, ayer no fue la primera vez que la carrera española se ve afectada por las protestas en contra de Israel. En la quinta etapa, en la que tuvo lugar un contrarreloj por equipos, el Israel - Premier Tech sufrió la protesta de varios activistas, mientras que en la décima etapa, un grupo de protestantes con banderas de Palestina a punto estuvieron de provocar la caída de varios corredores.

La Vuelta a España, que ha lamentado estos incidentes, se escuda en que no tiene cobertura reglamentaria para expulsar al equipo israelí de la carrera. Y es verdad: el Israel - Premier Tech tiene pleno derecho a participar según el sistema de puntos establecido por la UCI (Unión Ciclista Internacional). Sólo este organismo podría promover su salida de todas las competiciones que promueve, de igual modo que ya obligó a rusos y bielorrusos a competir sin bandera en 2022, lo que acabó desencadenando la disolución del equipo ruso Gazprom.

Ningún organismo se plantea apartar a Israel

Pero el ciclismo no es una excepción en el mundo del deporte. Ninguna competición internacional ha dictado la expulsión de cualquier representación israelí como sí ocurrió con Rusia una vez iniciada su invasión a Ucrania. Entonces, el COI (Comité Olímpico Internacional) prohibió la participación de equipos nacionales rusos bajo el nombre y la bandera del país, aunque sí se permitió a atletas competir como "neutros" en los Juegos Olímpicos de París 2024. Todas las federaciones internacionales se agarraron a aquella "recomendación" para aplicar el mismo veto en sus competiciones. De ahí que Rusia no haya participado en los últimos años ni en Mundiales o Europeos de fútbol, baloncesto o cualquier otro deporte. Sus clubes también están excluidos de competiciones como la Champions de fútbol y la Euroliga de baloncesto.

Con Israel, la situación es muy diferente. A pesar de que el país de Oriente Próximo ha sido muy criticado por su respuesta a los actos terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 - una ofensiva que abiertamente ya se tilda de "genocidio" contra el pueblo palestino - ningún organismo deportivo internacional ha promovido la descalificación de cualquier representación israelí de sus competiciones. De ahí que, por ejemplo, su selección esté compitiendo en la Eurocopa de Baloncesto que se celebra estos días en Letonia, Chipre, Finlandia o Polonia o que los atletas israelíes pudieran competir bajo su bandera hace un año en los JJOO de París.

Israel, durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

El COI se defiende asegurando que el comité nacional de Israel "está comprometido con espíritu olímpico", por lo que no promueve ningún tipo de sanción. Y eso que el primer principio fundamental del Olimpismo, recogido en dicho documento, señala de forma explítica: “Al asociar el deporte con la cultura y la educación, el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y los principios éticos fundamentales universales dentro del ámbito de competencia del Movimiento Olímpico”.

Partido entre Israel y Francia el pasado domingo durante el Eurobasket Massimo Ceretti

Sin el tutelaje del COI, ninguna federación internacional da el paso. El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, defendía esta semana su postura 'neutral' en el medio de comunicación Político: "No soy partidario de sancionar a los deportistas. ¿Qué puede hacer un deportista contra su gobierno para detener una guerra? Es muy muy difícil”, aseguraba. Pero, ¿por qué entonces Rusia sí fue vetada por la UEFA hace tres años? Čeferin dice que entonces hubo una respuesta política "casi histérica" y ahora no.

En el caso del fútbol, diferentes organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que hasta seis clubes juegan y entrenan en asentamientos israelíes en Cisjordania: Maccabi Ariel, Ironi Ariel, Beitar Givat Ze’ev, Beitar Ma’aleh Adumim, Hapoel Oranit y Hapoel Bik’at Hayarden. "Es algo que va en contra de los Estatutos de la FIFA y que exige una respuesta contundente por parte del organismo rector del fútbol mundial", señalan. Pero tanto la UEFA como el maximo órgano del fútbol profesional miran para otro lado.

En el baloncesto, los equipos israelíes participantes en torneos europeos han tenido que jugar sus partidos locales fuera de su país por cuestiones de seguridad. Pero no han sido excluidos. Su presencia ha sido objeto de protestas en algunos pabellones e incluso hinchas del Maccabi Tel Aviv fueron agredidos tras un partido en Ámsterdam el pasado mes de noviembre.

Aficionados del Maccabi Tel Aviv en Amsterdam, el pasado mes de noviembre Anadolu via Getty Images

La lenta muerte del deporte en Palestina

De momento, lo máximo que ha hecho el deporte a favor de Palestina son gestos... pero a medias. En el partido de Supercopa de Europa disputado el 13 de agosto entre el Paris Saint Germain y el Tottenham, la UEFA exhibió una pancarta en la que se podía leer: “Dejad de matar niños. Dejad de matar civiles”. Čeferin reculó días después diciendo que lo que se podía leer en la pancarta no era un "mensaje político" y que el presidente de la Federación de Fútbol de Israel es “un buen amigo” suyo.

Unos días antes, la cuenta oficial de la UEFA en X, antes Twitter, también lamentaba el fallecimiento del futbolista Suleiman al-Obeid, el denominado 'Pelé palestino'. En el tuit, sin embargo, la UEFA no señalaba que el jugador había sido asesinado a tiros por fuerzas israelíes mientras esperaba ayuda en Gaza. Un 'olvido' muy criticado por futbolistas en activo, como el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool. "¿Podéis decir cómo murió, dónde y por qué?", preguntó.

Hasta marzo de este año, se calculaba que más de 300 atletas, entrenadores y árbitros han perdido la vida en el conflicto de Gaza. 265 instalaciones deportivas han sido también destruidas. "El movimiento olímpico no puede dar la espalda a una nación a la que se le niega sistemáticamente el derecho a participar en el deporte, algo que va contra la Carta Olímpica y sus principios de paz, unidad y solidaridad", denunciaba la nadadora olímpica palestina, Valerie Tarazi.