Se estrena el tráiler de ‘Hershey’, el biopic sobre el hombre que democratizó el chocolate

Hershey, el biopic sobre la vida del empresario Milton Hershey se estrenará a finales de este año en cines. Protagonizada por Alexandra Daddario y Finn Wittrock, los actores dan vida a la pareja que formaron Milton y Catherine Hershey. El tráiler recorre desde su primer encuentro y los desafíos que tuvieron que enfrentar para crear la empresa, hasta el momento en el que una tragedia les obliga a cambiar sus planes.

El director es Mark Waters, conocido por películas como Ponte en mi lugar y Chicas Malas. En cuanto al resto del reparto secundario, lo forman Alan Ruck, Richard Kind, David Costabile y Heléne Yorke.

De orígenes humildes a convertirse en empresario de éxito Milton Snavely Hershey nació en 1857 en una granja en Pensilvania. Su familia era de origen humilde y su padre, quien encadenaba fracasos empresariales, los llevó a todos a la ruina. Viendo que su familia dependía de él, Milton comenzó a trabajar a los 14 años. La madre, que confiaba en el talento de su hijo, le consiguió un puesto en una confitería .Ahí fue cuando empezó a aprender el oficio artesanal de la elaboración de dulces. Acabó creando dos empresas de dulces que fracasaron estrepitosamente, pero la confianza en sí mismo no mermó. Decidió comenzar a vender sus caramelos en la calle y para inicios de 1890, su empresa prosperaba con fábricas y cientos de trabajadores.

No fue hasta 1894 cuando fundó Hershey Chocolate Company con la idea de hacer accesible el chocolate, un lujo que había estado reservado para los más ricos. Compró casi 500 hectáreas en la ciudad que ahora se conoce como Hershey, en Pensilvania. Su legado como empresario y filántropo sigue vigente aún a día de hoy.