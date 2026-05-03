De Málaga a llegar a la cúspide de la IA: así es como Magnific ha logrado hacerse un hueco con su plataforma en todo el mundo

Hablar de plataformas de inteligencia artificial en 2026 es algo bastante sencillo. Cada vez hay más marcas que han aparecido de la nada o han reconvertido su producción en la utilización, oferta e integración de la IA desde sus bases a su catálogo. Pero hablar de ello en el año 2022 era algo más complicado y eso, empresas como Freepik, relanzada el pasado martes como Magnific, supieron aprovecharlo.

Se trata de una plataforma malagueña que está teniendo un éxito brutal. Se encarga de ofrecer herramientas de IA de todo tipo para crear contenido y que el único límite lo ponga el usuario. Una forma de potenciar la creatividad al máximo nivel.

Magnific se convirtió hace unas semanas en la plataforma de IA europea más utilizada, plantando cara a las grandes tecnológicas, como Google, OpenAI o Anthropic, con una inversión mucho menor y sin necesidad de la entrada de capital externa.

Su éxito es tal que se ha consolidado en el sector de la IA con un millón de suscriptores de pago y unos ingresos recurrentes anuales que alcanzan los 200 millones de euros en la actualidad.

Un camino 'magnific'

Para entender cómo una empresa malagueña fundada en el año 2010, que comenzó como un banco de imágenes, momento en el que la IA no estaba ni se la esperaba, hace falta hablar con gente desde dentro de la compañía que ha vivido su evolución hasta alcanzar el estrellato actual.

Para ello, hablamos con María Jiménez, Brand Designer de Magnific, y Melissa Diago, AI Production Manager de Magnific. Ambas llevan varios años dentro de la compañía y han vivido de primera mano todos los cambios, para muy bien, que ha vivido la plataforma.

Melissa Diago recuerda que ella, antes de entrar en la compañía, ya había estado suscrita a los servicios de Freepik en estudios de fotografía y destaca que la transformación ha sido "una evolución natural" sin perder el objetivo: "Seguimos pensando en los creativos".

Magnific, el relanzamiento de la plataforma malagueña Freepik tras su éxito. CEDIDA

Para ella, ese cambio de nombre supone un cambio en la identidad visual y en el tono de voz "pero sigue estando enfocado en ayudar a los creativos a resolver problemas del día a día y a encontrar lo que necesitan". "Antes era en forma de stock y ahora es en forma de una suite que te da toda la libertad y todas las herramientas que puedas imaginarte o que quieras encontrar", destaca.

María Jiménez recuerda los inicios de Magnific como un buscador de recursos gráficos, pero destaca que "la principal diferencia es que nos hemos convertido en una plataforma creativa completa" en la que "tienes todo el proceso desde búsqueda de ideas y luego puedes evolucionar ese trabajo, llevar ese trabajo hasta el final con flujos profesionales, edición de vídeo, edición de imágenes... Tenemos todo concentrado en una plataforma creativa".

Crecer de la mano de la IA

Precisamente, ambas reconocen que fue el momento en el que el CEO de Freepik, Joaquín Cuenca, en 2022, que tuvo un "momento febril", cuando tuvo claro que había que apostarlo todo por la IA.

En el caso de Melissa Diago, ella había descubierto en ese mismo verano aplicaciones como DALL·E, "estaba en el área de contenido" de la marca y se asombró porque querían abrir una línea de creación de contenido con IA. "Tú, en septiembre de 2022, no te imaginas que te estás subiendo a la ola en la que te estás subiendo. A día de hoy, echas la vista atrás, lo piensas y dices: esto ha sido importante", reconoce.

En septiembre de 2022, no te imaginas que te estás subiendo a la ola en la que te estás subiendo Melissa Diago, AI Production Manager de Magnific.

La sorpresa fue total. Ahora, podían "crear imágenes solo con palabras". Aunque, como es lógico, despertó algunas dudas sobre hacia "dónde va a llegar esto", no dudan en poner en valor que "menos mal que estuvimos ahí y que dijimos, venga, vamos a por ello".

La misma línea que defiende María Jiménez, que reconoce la importancia de tomar la decisión correcta en el momento correcto. "Teníamos dos opciones: quedarnos parados en nuestro modelo de negocio o nos lanzamos y Freepik cambia su modelo de negocio. Y nos subimos al carro. La clave fue esa rapidez por la que pudimos adaptarnos", justifica.

La evolución natural dentro de la plataforma malagueña conllevaba un periodo de aprendizaje con una evolución constante y totalmente transformadora de la IA. Un crecimiento que no ha cesado y que ha servido de inspiración para los nuevos creadores. Según sus propias cifras, el 72% de los nuevos creadores son principiantes.

La oficinas de Magnific el día del relanzamiento. MAGNIFIC

Un auge que "da vértigo" y "da esperanza"

Cuando hablan con amigos y dicen que trabajan en Magnific, confiesan que se sorprenden. Algo que les llama mucho la atención porque ellas están viviendo "el día a día, sabes que perteneces a algo grande, pero a la vez es tu trabajo y ya lo has normalizado bastante".

"En Freepik, ahora Magnific, hay grandes profesionales y creo que ha sido un trabajo conjunto de todos el poder llegar hasta donde estamos ahora", reconoce Melissa Diago. Y claro, su éxito se produce en un momento de máxima competencia. "El hecho de que haya competencia te hace fijarte en muchas cosas y cuestionarte también muchos procesos", añade.

El relanzamiento a Magnific se convierte en una nueva casilla de salida tras "todo el trabajo que hemos estado haciendo estos meses" y van a analizar "cómo se queda bien asentado y cómo continuamos trabajando" con el nuevo naming. "Ahora es momento de hacerse más preguntas que nunca y de ver cómo los procesos internos continúan para que esto siga creciendo. Vamos hasta el infinito y más allá"

Como en toda casa de vecino, el éxito conlleva un poco de vértigo y más con los cambios constantes de la IA. María Jiménez reconoce que para ello "supone un reto en el día a día porque salen modelos nuevos todas las semanas, hay anuncios nuevos todas las semanas". "Nosotros también tenemos que ir probando esas herramientas y familiarizándonos con ellas", ha expuesto.

Joaquín Cuenca, CEO de Magnific. MAGNIFIC

Para Melissa Diago, el crecimiento de Magnific "claro que da vértigo". "Empezamos, poco a poco, siendo una plataforma más pequeñita y ahora, de repente, cuando ves que todo el mundo está utilizando Magnific, impresiona", reconoce.

Cree que el salto ahora "va a ser muy clave en el tipo de contenido que se publica, en el tipo de usuario al que nos dirigimos, porque queremos ser una plataforma más profesional y ayudar al creativo en su trabajo". "Al final, da vértigo, pero también da esperanza y es algo muy positivo para la empresa. A mí me gustaría, como usuario, tener una plataforma como Magnific para poder utilizarla en mi trabajo", destaca.

En un momento increíble para la plataforma malagueña, está claro que es difícil definir su futuro, incluso para aquellos que han vivido de primera mano una transformación total. Freepik se convierte en Magnific y lo hace en su momento más dulce, ganando cada vez más y más peso entre las principales plataformas de IA de todo el mundo. "El cambio de Freepik a Magnific va a suponer un gran salto, sobre todo, a nivel de creatividad y de calidad", asegura María Jiménez.

El cambio de Freepik a Magnific va a suponer un gran salto a nivel de creatividad y de calidad María Jiménez, Brand Designer de Magnific.