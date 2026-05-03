Javier Burón, experto en vivienda, sobre las burbujas inmobiliarias: "Hay que evitar la pornografía bancaria e inmobiliaria, un género muy duro que acaba haciendo daño a la sociedad"

La crisis de la vivienda no hace más que ir en aumento. En una conversación con Jaime Palomera, Javier Burón explica que debemos "evitar la pornografía bancaria e inmobiliaria, que es un género muy duro que acaba haciendo daño a la sociedad". Él se refiere al punto de vista comercial que han acogido tanto los bancos comerciales como las inmobiliarias en plena crisis habitacional.

En el nuevo capítulo, que ha alcanzado más de 1.234 visualizaciones en YouTube, el experto en vivienda apunta a que "hay que bajarle la presión". "Hay ciertas cosas que tienen que estar prohibidas y hay ciertas cosas que tienen que estar penalizadas fiscalmente para que se hagan poco", explica, claramente indignado.

Durante la conversación, Burón, que ha trabajado en políticas públicas de vivienda en Barcelona, el País Vasco y Navarra, habla sobre "los límites del sistema" de vivienda.

De este modo, señala a los promotores privados por no invertir en vivienda protegida, aunque reconoce que "es un negocio complicado". "No tanto porque no haya muchos recursos públicos puestos a disposición, sino por la incertidumbre y por la maraña burocrática y administrativa".

En esta línea, asegura que "muchas administraciones públicas ponen suelo en derecho de superficie o parcelas en concesión administrativa a precio prácticamente cero, pero hay algunos golfos que todavía quieren cobrar por el suelo público". "Pero no es lo habitual. Es un factor importante, es una parte del coste", añade.

Posteriormente, introduce que "hay subvenciones a fondo perdido para hacer promociones de vivienda protegida de alquiler o en cooperativas en cesión de uso". "Las subvenciones vienen bien. Pero lo más importante, más allá de la prestación, es cuál es el coste financiero en relación con la capacidad que se tenga para generar ingresos. Esa es la parte central del negocio y tiene que estar sana".

Prestaciones del nuevo plan de vivienda

El nuevo plan de Vivienda presentado por el Gobierno hace unas semanas, plantea algunas prestaciones interesantes para los grupos más vulnerables: hasta 8.000 euros por vivienda para actuaciones estructurales en edificios, hasta 13.000 euros para mejoras de accesibilidad y hasta 20.500 euros para rehabilitación energética.

A estas cuantías se suma una línea específica para inmuebles con valor patrimonial o ubicados en cascos históricos, con ayudas adicionales de hasta 30.000 euros. De este modo, una misma vivienda podrá alcanzar subvenciones de hasta 50.000 euros si combina actuaciones estructurales, de accesibilidad y eficiencia energética. Asimismo, se establecen ayudas de hasta 35.000 euros para la rehabilitación de viviendas vacías.

Para promocionar la vivienda en los municipios de menos de 10.000 habitantes, el Gobierno refuerza el apoyo a la emancipación juvenil con ayudas de hasta a 15.000 euros. Además, incorpora ayudas de hasta 85.000 euros para la promoción de vivienda pública con protección permanente