Laura Rojas-Marcos, psicóloga: "Cuando caemos en pensamientos bucles, rumiaciones o en un estado de pánico, el miedo nos lleva a paralizarnos por sobreanalizar"

El diálogo interno es algo fundamental, y la manera en la que nos hablamos influye en la manera de relacionarnos con otras personas, o de resolver conflictos o miedos. "El diálogo interno es como si todos nuestos 'yoes', el familiar, el de pareja, el de cuando éramos niños... tuvieran conversaciones internas sobre cómo vivimos cada momento y nuestros miedos. Y cuando intentamos resolver algo que despierta emociones negativas, a menudo caemos en determinadas trampas mentales", ha advertido la psicóloga Laura Rojas Marcos en una entrevista en el programa La aventura del saber, de RTVE.

Esta experta explica que podemos caer en pensamientos bucles, a dos ideas que a lo mejor están contrapuestas y no sabemos qué camino tenemos que escoger, cómo tomar determinadas decisiones. Y, a veces, caemos en esos pensamientos rumiativos que nos lleva a tener pensamientos catastróficos y hoy día es algo que estamos viendo mucho en el campo de la salud mental".

Además, el no saber qué va a pasar nos crea desconcierto, por lo que tenemos entonces que plantearnos "cuál es nuestro orden de prioridades", prosigue Rojas-Marcos: "Cuál va ser el primer paso, el segundo paso, y, cuando caemos en pensamientos bucles, rumiaciones o en un estado de pánico, el miedo nos lleva a paralizarnos por sobreanalizar". Esto nos lleva a quedarnos "estandados en la duda y en el miedo y esos pensamientos rumiativos nos hacen sufrir muchísimo", dice esta experta.

También influye si tenemos una tendencia al optimismo: "Tener una actitud donde la solución está en las herramientas reales y las habilidades que cada uno tiene a la hora de resolver un conflicto y de comunicarse con las personas. Vivimos en un estado de cambio constante, y los cambios son una parte de estrés, y éste forma parte de la vida. Ahí tenemos que trabajar una serie de habilidades e incorporar competencias a la hora de gestionar esos conflictos".

Sobre una posible estrategia a seguir cuando nos encontramos en esas situaciones, esta psicóloga propone preguntarnos una serie de preguntas de la siguiente manera: "Escribir, cogiendo papel y bolígrafo, puesto que está demostrado que el cerebro funciona mucho mejor cuando los cogemos, y preguntarte qué es lo que quiero o cómo se llama el reto, el problema, y ponerle un título; cómo lo tengo que hacer; con quién puedo contar, a quien puedo pedir ayuda, como un experto; dónde debo poner mis energías, dónde y cuándo debo poner mis herramientas...".

En conclusión, destaca Rojas-marcos se trata de "la planificación del tiempo, espacio, recursos y de la toma de decisiones, y ayuda a esto muchísimo tener un orden de prioridades, y esto se aprende, a cualquier edad, aunque lo ideal es aprenderlo de una manera temprana". "No hay que olvidar que cuando afrontamos algo que nos produce miedos y dudas, eso forma parte de nuestro proceso de aprendizaje", añade.