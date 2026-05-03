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Laura Rojas-Marcos, psicóloga: "Cuando caemos en pensamientos bucles, rumiaciones o en un estado de pánico, el miedo nos lleva a paralizarnos por sobreanalizar"
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Laura Rojas-Marcos, psicóloga: "Cuando caemos en pensamientos bucles, rumiaciones o en un estado de pánico, el miedo nos lleva a paralizarnos por sobreanalizar"

Esta experta explica una serie de pautas sobre cómo actuar cuando nos encontramos en esas situaciones.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Una persona pensando y mirando por la ventana de su habitación.Getty Images

El diálogo interno es algo fundamental, y la manera en la que nos hablamos influye en la manera de relacionarnos con otras personas, o de resolver conflictos o miedos. "El diálogo interno es como si todos nuestos 'yoes', el familiar, el de pareja, el de cuando éramos niños... tuvieran conversaciones internas sobre cómo vivimos cada momento y nuestros miedos. Y cuando intentamos resolver algo que despierta emociones negativas, a menudo caemos en determinadas trampas mentales", ha advertido la psicóloga Laura Rojas Marcos en una entrevista en el programa La aventura del saber, de RTVE.

Esta experta explica que podemos caer en pensamientos bucles, a dos ideas que a lo mejor están contrapuestas y no sabemos qué camino tenemos que escoger, cómo tomar determinadas decisiones. Y, a veces, caemos en esos pensamientos rumiativos que nos lleva a tener pensamientos catastróficos y hoy día es algo que estamos viendo mucho en el campo de la salud mental".

Además, el no saber qué va a pasar nos crea desconcierto, por lo que tenemos entonces que plantearnos "cuál es nuestro orden de prioridades", prosigue Rojas-Marcos: "Cuál va ser el primer paso, el segundo paso, y, cuando caemos en pensamientos bucles, rumiaciones o en un estado de pánico, el miedo nos lleva a paralizarnos por sobreanalizar". Esto nos lleva a quedarnos "estandados en la duda y en el miedo y esos pensamientos rumiativos nos hacen sufrir muchísimo", dice esta experta. 

También influye si tenemos una tendencia al optimismo: "Tener una actitud donde la solución está en las herramientas reales y las habilidades que cada uno tiene a la hora de resolver un conflicto y de comunicarse con las personas. Vivimos en un estado de cambio constante, y los cambios son una parte de estrés, y éste forma parte de la vida. Ahí tenemos que trabajar una serie de habilidades e incorporar competencias a la hora de gestionar esos conflictos".

Sobre una posible estrategia a seguir cuando nos encontramos en esas situaciones, esta psicóloga propone preguntarnos una serie de preguntas de la siguiente manera: "Escribir, cogiendo papel y bolígrafo, puesto que está demostrado que el cerebro funciona mucho mejor cuando los cogemos, y preguntarte qué es lo que quiero o cómo se llama el reto, el problema, y ponerle un título; cómo lo tengo que hacer; con quién puedo contar, a quien puedo pedir ayuda, como un experto; dónde debo poner mis energías, dónde y cuándo debo poner mis herramientas...".

En conclusión, destaca Rojas-marcos se trata de "la planificación del tiempo, espacio, recursos y de la toma de decisiones, y ayuda a esto muchísimo tener un orden de prioridades, y esto se aprende, a cualquier edad, aunque lo ideal es aprenderlo de una manera temprana". "No hay que olvidar que cuando afrontamos algo que nos produce miedos y dudas, eso forma parte de nuestro proceso de aprendizaje", añade.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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