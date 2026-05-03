Un psiquiatra revela que puede haber "dos años o más de diferencia" de esperanza de vida en la misma calle de Madrid 

Existen evidencias científicas que demuestran que la calidad del aire es un factor fundamental a la hora de determinar la esperanza de vida en un territorio. Pero no es el único. El psiquiatra y psicoterapeuta José Luis Marín López ha hablado sobre esta cuestión en el podcast Woke Up.

"El código postal pesa más que el código genético", defiende, al tiempo que pone un ejemplo de ello: "La diferencia entre Pozuelo de Alarcón y Parla, dos municipios de la Comunidad de Madrid que están a unos 20 kilómetros en línea recta de separación, son de dos años de expectativa de vida".

"Dos años de expectativa de vida es una barbaridad en la Comunidad de Madrid, que no lo estamos comparando con Somalia, que estamos hablando de Pozuelo de Alarcón, que es el municipio con la renta per cápita más alta de España, y Parla, que es uno de los que tiene una renta per cápita más baja", contextualiza el psiquiatra.

"Son datos públicos del Ayuntamiento de Madrid"

Al hilo de esto, José Luis Marín hace mención al Estudio de Salud de la ciudad de Madrid, realizado por Madrid Salud. "Se vio, y se pudo demostrar, que en la calle Bravo Murillo entre la acera de la izquierda y la de la derecha hay una diferencia de esperanza de vida de dos años".

"Fue un experimento social que se hizo después de la guerra. Se empezaron a construir las casas para los militares que habían ganado la guerra y se fortaleció económicamente, se limpia más", explica el psiquiatra.

"Eso es curiosísimo y también se sabe, y el Ayuntamiento de Madrid lo publica y lo reconoce, la limpieza de la acera de la margen derecha de Bravo Murillo se hace todos los días, la limpieza de la margen izquierda no", revela José Luis Marín.

"Eso se publica, son datos del Ayuntamiento de Madrid, que se publica, son públicos", señala, haciendo hincapié así que estas afirmaciones están respaldadas por varios estados sobre salud ambiental.