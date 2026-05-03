Ana Luzón, técnica en nutrición, sobre los alimentos funcionales que inundan los supermercados: "No tienen superpoderes,  la ciencia sugiere que la mejor opción está en los básicos"

¿Son los alimentos funcionales una inversión en salud o sobrecoste innecesario? Porque los supermercados se ha llenado de productos con "superpoderes": yogures con colágeno, batidos con extra de proteína o chocolates con plantas adaptógenas. "El marketing vende la idea de que ese alimento tiene 'superpoderes', cuando en realidad suele ser el mismo producto base con una pizca de ingredientes de moda para justificar un margen de beneficio del 300% o 400%", comienza por resaltar la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre su eficacia real frente a los alimentos básicos? Esta experta lo explica.

Empieza por la realidad del Colágeno y la Proteína. "Muchos consumidores eligen estos productos buscando beneficios estéticos o de recuperación muscular. Sin embargo, la brecha entre la dosis del producto y la dosis necesaria es clave", resalta Luzón. "La mayoría de estos lácteos aportan entre 2 y 5 gramos de colágeno por ración y los estudios clínicos que muestran beneficios en la elasticidad de la piel o salud articular suelen utilizar dosis de 10 gramos diarios de colágeno hidrolizado". Así que nuestro cuerpo descompone el colágeno en aminoácidos durante la digestión: "Para el organismo, los aminoácidos de un yogur con colágeno son indistinguibles de los de una tortilla, con la diferencia de que el huevo es una proteína completa mucho más económica", afirma la técnica en dietética.

En cuanto al auge del High Protein, Luzón asegura que "un postre proteico de moda suele ofrecer unos 20 g de proteína por unos 1,50 euros". "Y esa misma cantidad de proteína se encuentra en 3 huevos grandes, 200 g. de queso fresco batido o una ración generosa de legumbres, a una fracción del precio y con menos aditivos (edulcorantes o espesantes)", añade.

En segundo lugar plantea la pregunta de si es real la ¿relajación en un chocolate?. "El marketing de los alimentos "calmantes" es muy atractivo en una sociedad estresada, pero presenta dos retos. Por un lado, para que plantas como la ashwagandha tengan un efecto adaptógeno (ayudar al cuerpo a gestionar el estrés), se requieren dosis específicas y continuadas en el tiempo, normalmente bajo formato de suplemento concentrado. En un alimento funcional, la cantidad suele ser mínima, insuficiente para generar un cambio fisiológico significativo según la literatura científica", explica Luzón.

Y añade que también tiene que ver el estilo de vida: "Porque un nutriente aislado difícilmente puede compensar la falta de sueño o el estrés crónico. A menudo, el beneficio que siente el consumidor es el propio placer del alimento (como el cacao) más que el principio activo añadido".

En tercer lugar, Ana Luzón cuenta lo que ella llama "la Regla de oro, "el test de los 10 segundos. "Para decidir si un alimento funcional merece el espacio en tu carrito y el esfuerzo en tu bolsillo, lee la etiqueta y hazte esta pregunta: "si elimino el ingrediente destacado (colágeno, proteína, vitaminas), ¿sigue siendo un alimento de calidad?" Si el resto de ingredientes son mediocres (grasas refinadas, exceso de edulcorantes, harinas blancas), el ingrediente añadido es solo un "maquillaje" nutricional. Si el ingrediente 'estrella' aparece en los últimos lugares de la lista, su presencia es tan baja que es improbable que aporte un beneficio extra respecto a la versión normal", resume luzón.

En conclusión, "invertir en salud es una decisión excelente, pero la ciencia sugiere que la mayor funcionalidad reside en los alimentos básicos", proclama esta experta. "Porque una dieta basada en verduras, legumbres, huevos, pescado azul y fruta aporta todos esos elementos de forma natural, más potente y mucho más barata. Los alimentos funcionales son una opción de conveniencia, pero no una necesidad biológica", sentencia.

*Ana Luzón es técnica en nutrición y defensora de una alimentación realista, alejada de dogmas y dietas restrictivas. Su enfoque se centra en ayudar a las personas a reconectar con sus señales de hambre y saciedad, integrando la salud física con el bienestar emocional y el contexto de la vida actual. Más información en www.analuzonsalud.es y en Instagram @analuzonsalud.