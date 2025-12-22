La Oreja de Van Gogh estrena su primer 'single' desde la vuelta de Amaia Montero en un especial de Nochevieja en La 1 desde un entorno espectacular

2026 es el año de La Oreja de Van Gogh... con Amaia Montero. Después de que el 14 de octubre de 2014 la banda anunciara la salida de Leire Martínez, la sustituta de la vocalista original del grupo durante 16 años, se esperaba que ocurriera lo que terminó pasando.

Amaia Montero vuelve con LODVG con anuncio de gira por toda España en 2026 el 9 de mayo. Empiezan el Bilbao el 9 de mayo y cierran en Madrid el 30 de diciembre. No les acompaña Pablo Benegas, que se retira temporalmente del grupo.

La Oreja de Van Gogh, en la foto del comunicado. La Oreja de Van Gogh

En la gira sonarán por supuesto los temas más icónicos del grupo donostiarra como La playa, Rosas, Geografía o Pop, o al menos eso esperamos. Pero hay más, o al menos también eso esperamos, porque han prometido nueva música y no hay que esperar mucho para escuchar las novedades.

Como ha informado RTVE, el primer single de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero de vuelta y con la ausencia de Pablo Benegas, va a sonar en un especial que se emite antes de las Campanadas 2025/2026. En este formato también actúan Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja.

Vista del palacio de Miramar y otros lugares de San Sebastián. Pablo Fernandez Estefania

El estreno de LODVG tiene lugar desde el Palacio de Miramar de San Sebastián, la ciudad que vio nacer a esta banda y a sus integrantes. Se trata de un enclave espectacular con unas increíbles vistas a la bahía de la Concha. Fue palacio de verano de la familia real española, con la reina María Cristina, madre de Alfonso XIII, como principal huésped.

El programa se emite a partir de las 23:30 horas del 31 de diciembre de 2025, un cierre perfecto para el año en el que se anunció que Amaia Montero volvía después de 18 años alejada de la banda con la que triunfó y de la que se desvinculó para iniciar carrera en solitario. Sin embargo, a la vista de lo que terminó ocurriendo, no parece que se fuera muy lejos después de todo.