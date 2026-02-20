Si te duele el corazón, estás enfermo: por qué la moda de la "adicción al amor" está matando la pasión

Decía Voltaire que el amor "es la más fuerte de las pasiones, porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al cuerpo y al corazón". Sin embargo, es importante distinguir cuando se trata de un amor sano de uno adictivo o dependiente (algo que, aunque a priori pueda sonar fácil, en la práctica se vuelve algo complicado).

El auge de las redes sociales, la interacción y estímulos constantes y el incremento del uso de las aplicaciones de citas ha provocado que muchas veces las personas confundan lo que podría catalogarse como una obsesión con una conexión real o profunda. Esto, además de ser perjudicial para la salud, también mata la pasión.

Actitudes como buscar una pareja desesperadamente, revisar el móvil cada minuto para ver si te han escrito, necesitar constantemente la atención y aprobación externa, evitar las confrontaciones y discusiones, o tener pensamientos como "seguro que me va a dejar" son algunos ejemplos de que el amor, para ti, puede ser adictivo (y tóxico, por ende).

Pero también hay otras pistas que pueden pasar desapercibidas y que pueden considerarse como actitudes de amor adictivo, como apostar por personas que son auténticas 'red flags' andantes u obsesionarse con una persona (especialmente con aquellas que no te quieren). Además, uno de los peligros acerca de las personas que sufren de este tipo de amor es que, sin darse cuenta, pueden acabar en una relación abusiva.

Porque el amor, a veces, no todo lo puede

Un ejemplo de ello es el que ofrece la escritora Sophie Haigney en un artículo de The New York Times, donde cuenta la historia de Marisa, una mujer de 44 años que no paraba de repetir este tipo de patrones en sus relaciones, yéndose con personas drogadictas, casadas y que la trataban mal.

"Era una prolífica amante de las citas en serie que sentía una constante necesidad de centrar su afecto en alguien. Se involucraba profundamente con hombres no disponibles o casados, a veces manteniéndoles económicamente. Su propio matrimonio fracasó", señala la autora, que destaca que este tipo de actitudes pueden llegar a resultar igual de nocivas que las drogas u otras adicciones.

Afortunadamente, tras varias lecciones de vida, con el trascurso de los años, y después de algunos tutoriales de Youtube, Marisa pudo salir de aquel bucle tóxico que desordenaba su vida, dándose cuenta además de que el problema, lejos de estar en los demás, se encontraba en ella misma.

Algunos podcast y expertos que hablan de este tipo de amor obsesivo y tóxico son 'Diarios de un adicto al amor', el capítulo 'Coadicción: cuando amar se convierte en dependencia' o la psicóloga Lara Ferreiro, autora del video 'Adicción al amor y el síndrome de abstinencia'.

También hay varias lecturas que tratan el tema, como 'La adicción al amor: cómo cambiar su forma de amar para dejar de sufrir', de la autora Pia Mellody, 'La adicción amorosa', de Encarnación Pujante Hidalgo, o '¿Amor o adicción?: cuando amar demasiado es depender'.

Y es que, desde pequeños, nos enseñan que el amor "todo lo puede", que a veces puede llegar a doler, que "quien bien te quiere te hará llorar" o que "quien te quiere te busca". Sin embargo, para la autora, este tipo de comentarios y creencias tan solo enfangan al amor sano y provocan que las personas aguanten y sufran vínculos que solo le hacen daño, confundiendo amor por apego y prefiriendo el "amor" externo por el propio.

Si tienes dudas sobre si sufres este tipo de amor adictivo, existe una web que quizás te ayude. Se trata de Adictos al Sexo y Amor Anónimos, la cual ofrece 40 afirmaciones con las que quizás te identifiques. Si crees que "Te enamoras con mucha facilidad y rapidez" o "Para ti, el amor es lo más importante del mundo", puede que sufras de este tipo de amor.