Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Multan con 420 euros a un abogado por incluir 48 sentencias inventadas con IA en su recurso
Sociedad
Sociedad

Multan con 420 euros a un abogado por incluir 48 sentencias inventadas con IA en su recurso

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha elevado el caso al Colegio de Abogados al que pertenece el autor de los hechos.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Mazo en un tribunal, en una imagen de archivo.
Mazo en un tribunal, en una imagen de archivo.Getty Images

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa de 420 euros a un abogado que introdujo 48 citas de jurisprudencia falsas, generadas con la inteligencia artificial, en un recurso de apelación. El tribunal ha considerado que la acción del autor es contraria al deber de veracidad, así como a las reglas de la buena fe, con abuso al servicio público de la Justicia. 

Además de la sanción, el tribunal también ha acordado trasladar el caso y los antecedentes del Colegio de Abogados del autor, con el fin de que "si procediera, depure las responsabilidades disciplinarias en que haya podido incurrir"

Sin revisión ni verificación

De acuerdo al auto emitido, el abogado empleó una herramienta de inteligencia artificial "generalista", y no una específica para el ámbito jurídico. Según la sala, el abogado no realizó "revisión ni verificación alguna" de las referencias contenidas en el recurso: los números de sentencia, las fechas y los identificadores.

Ante ello, la Sala ha considerado que dicha omisión obedece a una "quiebra del deber básico de la supervisión humana". El abogado no consultó las bases de datos de acceso universal y gratuito, como el Cendoj, lo cual vulnera el estándar de diligencia exigido por el Código Deontológico de la abogacía.  

En lo que respecta a la cuantía de la multa, el TSJC ha impuesto esos 420 euros de multa dado que corresponden a la mitad del coste anual de suscripción a una herramienta de la IA específicamente jurídica. De haber utilizado un programa de inteligencia artificial adecuado al ejercicio de su profesión, el tribunal ha considerado que esta sanción no se habría producido. 

Dada la gravedad del caso, el abogado ha reconocido los hechos y ha pedido perdón al tribunal por el fraude cometido y los perjuicios que haya podido ocasionar. Sin embargo, el tribunal ha manifestado que ha elevado el caso al Colegio de Abogados al que corresponde para que, desde ahí, tomen las correspondientes responsabilidades adicionales, si así lo consideran. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Sociedad