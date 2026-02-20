Multan con 420 euros a un abogado por incluir 48 sentencias inventadas con IA en su recurso

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa de 420 euros a un abogado que introdujo 48 citas de jurisprudencia falsas, generadas con la inteligencia artificial, en un recurso de apelación. El tribunal ha considerado que la acción del autor es contraria al deber de veracidad, así como a las reglas de la buena fe, con abuso al servicio público de la Justicia.

Además de la sanción, el tribunal también ha acordado trasladar el caso y los antecedentes del Colegio de Abogados del autor, con el fin de que "si procediera, depure las responsabilidades disciplinarias en que haya podido incurrir".

Sin revisión ni verificación

De acuerdo al auto emitido, el abogado empleó una herramienta de inteligencia artificial "generalista", y no una específica para el ámbito jurídico. Según la sala, el abogado no realizó "revisión ni verificación alguna" de las referencias contenidas en el recurso: los números de sentencia, las fechas y los identificadores.

Ante ello, la Sala ha considerado que dicha omisión obedece a una "quiebra del deber básico de la supervisión humana". El abogado no consultó las bases de datos de acceso universal y gratuito, como el Cendoj, lo cual vulnera el estándar de diligencia exigido por el Código Deontológico de la abogacía.

En lo que respecta a la cuantía de la multa, el TSJC ha impuesto esos 420 euros de multa dado que corresponden a la mitad del coste anual de suscripción a una herramienta de la IA específicamente jurídica. De haber utilizado un programa de inteligencia artificial adecuado al ejercicio de su profesión, el tribunal ha considerado que esta sanción no se habría producido.

Dada la gravedad del caso, el abogado ha reconocido los hechos y ha pedido perdón al tribunal por el fraude cometido y los perjuicios que haya podido ocasionar. Sin embargo, el tribunal ha manifestado que ha elevado el caso al Colegio de Abogados al que corresponde para que, desde ahí, tomen las correspondientes responsabilidades adicionales, si así lo consideran.