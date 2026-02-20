El nuevo disco de U2 contra el ICE y Putin: seis canciones sorpresa

'Days Of Ash', Días de Ceniza, es el "desafiante" EP que acaba de publicar la banda U2. Se tratan de un lanzamiento sorpresa compuesto por series canciones con las que el grupo pretende lanzar un contundente mensaje contra la actualidad que nos rodea. Su intención es clara: cuatro de las cinco canciones tratan "sobre personas -una madre, un padre y un adolescente-, cuyas vidas fueron bestialmente truncadas".

Así, según el comunicado emitido por U2, el tema que abre el EP, titulado 'American Obituary' tiene como tema referencial la tragedia del pasado 7 de enero en Minnesotta, cuando Renee Good fue asesinada a tiros por por un agente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU).

La contundente letra reza:

"Renee Good nació para morir libre / Madre estadounidense de tres hijos / Séptimo día de enero / Una bala por cada hijo, ya ves / El color de sus ojos / 930 Minneapolis / Para profanar la felicidad doméstica / Tres balas estallan, tres bebés alcanzados / ¿Renee, la terrorista doméstica?".

El vídeo musical que acompaña al lanzamiento muestra fragmentos de la Estatua de la Libertad con los ojos cubiertos con la palabra "CENSURADA", escenas de marchas y grafitis que dicen: "América, despierta". La letra "Estados Unidos se levantará contra el pueblo de la mentira" se proyecta sobre la imagen de la Estatua de la Libertad luciendo una típica corbata roja y de gran tamaño de Trump.

El genocidio en Gaza, la revolución iraní o la guerra en Ucrania son otros de los temas de la actualidad que la banda liderada por Bono trata en sus canciones. 'Song of the Future' (Canción del futuro) está dedicada a Sarina Esmailzadeh, la joven de 16 años que fue una de las miles de colegialas iraníes que salieron a las calles como parte del movimiento 'Mujer, Vida, Libertad' en 2022. Fue detenida por las fuerzas de seguridad iraníes y murió a causa de las heridas. 'Wildpeace' (Paz salvaje) tiene como eje constructor de la canciónun poema del poeta israelí Yehuda Amichai, y 'One Life At A Time' (Una vida a la vez) está dedicado a Awdah Hathaleen, palestino, padre de tres hijos y profesor, asesinado en su aldea de Cisjordania por un colono israelí el año pasado.

Por último, 'Yours Eternally' (Tuyo Eternamente), en colaboración con Ed Sheeran, trata de la vida de los soldados que combaten en la guerra de Ucrania y el víde que acompaña a esta canción se estrenará el próximo 24 de febrero, día en el que se cumplirán 4 años de la invasión rusa.