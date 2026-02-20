Juan Dávila responde así a la pregunta de a qué partido votará en las próximas elecciones: dice a quién no lo hará

El popular humorista Juan Dávila, que está agotando al momento todos sus espectáculos de El Palacio del Pecado ha sido entrevistado en el canal Act2ality y ha tenido que responder a la clásica pregunta que acostumbran a hacer por el voto en las últimas elecciones.

El cómico ha contado que en las pasadas elecciones no votó al no recibir el voto por correo. "Pillé el voto por correo porque iba a estar fuera actuando en julio y no me llegó", ha explicado.

Además, preguntado por qué opción habría tomado ha asegurado que "habría votado a lo contrario que vosotras", dirigiéndose a las presentadoras. Dávila ha apuntado que "hora mismo y según está el tema, creo que a lo mejor lo que me decía que me faltaba por hacer es crear un partido".

Respecto a qué lado sería, no ha querido decirlo abiertamente, pero sí que ha dado unas pinceladas: "Te lo voy a decir bien clarito y creo que los vas a entender. De un lado que es tolerante, inclusivo, justo y honesto".

Dávila también ha tenido que responder a qué es lo que más le preocupa de España o con qué se iría a manifestar. "Somos un país que no nos manifestamos ni por lo que nos toca a nosotros, imagínate para manifestarte por Pepito", ha contestado.

A quién no votaría

Tras ello y tras intentar dar vueltas a su respuesta ha añadido que "por todo lo que es la injusticia". "Algo por lo que salir a manifestarte es que yo te digo que no he salido porque estoy mucho tiempo fuera, pero si es un tema actual por todo lo que está pasando en Estados Unidos, lo que ha pasado en Francia con la violación del niño", ha añadido.

Finalmente, le han vuelto a preguntar por su voto en las próximas elecciones y, en caso de no querer decir al que va a votar, que diga a los que no. Solo ha hablado de Vox, pero ha sido rotundo. "No voy a votar a Vox", ha sentenciado, añadiendo que va "a votar al partido que vosotras no vais a votar".