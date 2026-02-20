Altri, a punto de la derrota: la Xunta se rinde e inicia el carpetazo a la macropapelera

Y el grito de "Altri, non!" acabó convirtiéndose en una realidad incluso para su mayor defensor político, la Xunta de Galicia. El Gobierno del popular Alfonso Rueda ha hecho público este viernes que ha activado el inicio del expediente para archivar el proyecto para levantar una macropapelera en Palas de Rei (Lugo). Tras cuatro años de ingentes protestas sociales, con manifestaciones en distintos puntos del territorio gallego que evidenciaban que el temor medioambiental no se cernía solo sobre la localidad lucense, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha confirmado el futuro carpetazo.

Lorenzana ha justificado esta decisión culpando al Gobierno central de la exclusión del área donde estaba proyectada la factoría de pasta de papel y -en menor medida- fibra textil lyocell, de la planificación energética. Una planificación que se realiza a medio plazo y que abarca hasta 2030. De esta forma, la multinacional lusa entra en un escenario prácticamente imposible. Tiene tres meses para justificar que tendrá una conexión que no se le ha aprobado o ese inicio de archivo del expediente se consumará.

Se trata de una cuestión de la que la compañía portuguesa no se ha enterado por la prensa, sino que ya había sido comunicada "esta misma semana" a Greenfiber -la filial-. El escenario donde la máxima responsable de Industria en Galicia ha hecho pública esta información también ha estado acompañado de un cariz metafórico. Lourenzana fue preguntada por la prensa durante una visita a la firma Maderas Besteiro.

La megafactoría que iba a triturar más de tonelada y media de eucalipto para producir 400.000 toneladas métricas de pasta de papel anuales, o beberse cada día el mismo consumo de agua que el de toda la provincia, ha recibido su sentencia de muerte anunciada con ese telón de fondo maderero. El mismo en el que la conselleira ha admitido que "evidentemente, el archivo y la caducidad del expediente vienen determinados porque la empresa no puede justificar la fórmula técnica prevista en el proyecto para su conexión a la red".

Tres meses para el carpetazo definitivo, pero ¿para siempre?

La titular de Economía e Industria de la Xunta ha expuesto que no queda más remedio que tomar esta decisión, puesto que "la zona central de Lugo, que linda con A Coruña, queda absolutamente sin conexión". Lourenzana también ha esgrimido que nunca se ocultó esta posibilidad, ya desde la aprobación de la tan polémica como contestada Declaración de Impacto Medioambiental (DIA) que autorizaba a Altri a erigir una chimenea "icónica" de 75 metros de alto de en una de las zonas conocidas como el corazón del Camiño a Santiago de Compostela.

No obstante, Lourenzana también ha respondido a si este proyecto podría volver a retomarse siendo presentado de nuevo en el futuro. La conselleira ha respondido a esta posibilidad sin concretar nada más que no va a haber planificación energética por parte del Gobierno central hasta 2030. Es decir, cualquier intento de tratar de sacarlo adelante deberá esperar, como mínimo, cuatro años. El proyecto necesita de una subestación eléctrica que no tiene perspectiva alguna de ser viable en esta situación.

Cabe recordar que uno de los mayores escollos que se ha topado el proyecto de Altri pasa por la falta de financiación de unos 200 millones de euros, que la multinacional pretendía que se sufragase mediante fondos europeos. No fue así, y el primer portazo lo dio el Ministerio de Industria cerrándole la puerta del PERTE de descarbonización. En medio de oleadas de protestas en la calle y con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) amenazando con romper todo apoyo al Ejecutivo si no enterraban cualquier posibilidad de que Altri recibiese financiación. La Xunta de Galicia llegó a amagar con financiar con fondos propios el proyecto en un inicio, pero acabó echándose atrás.

La Plataforma Ulloa Viva advierte: "Nuestro equipo jurídico seguirá trabajando hasta que las declaraciones sean realidad"

Nada más trascender las declaraciones de la conselleira, El HuffPost ha contactado con la plataforma Ulloa Viva, la matriz de la protesta que arrancó y que integró a distintos colectivos de la sociedad civil, del sector del mar y el marisqueo, el ecologismo. Marta Gontá, una de sus portavoces, ha sido clara al señalar que reciben la noticia "con alegría, porque las declaraciones de Lorenzana nos acercan más al último fin de esta plataforma, que es que Altri no se instale en nuestra comarca".

Pero no solo eso, pues también reciben la noticia "con cautela" y advirtiendo de que no bajarán la guardia. "Nuestro equipo jurídico seguirá trabajando hasta que las declaraciones de la conselleira sean una realidad", ha subrayado Gontá, señalando que "la lucha continúa" y seguirán avanzando en las distintas vías. Mas también han recibido la sorpresa "con rabia, porque el motivo del enterramiento de este proyecto debería ser que no se puede instalar una industria altamente contaminante que enferma a la población y que nos hace más pobres, que acapara el agua de nuestras hijas 75 años y que, en resumen, es mala para las personas".

"Estamos orgullosas de resistir y de poder decirle a nuestras hijas que luchamos por ellas. Y ganamos" Marta Gontá, plataforma A Ulloa Viva

Gontá también ha explicado a El HuffPost que hay una sensación de orgullo por lo articulado y luchado hasta ahora: "Desde un punto más sentimental, empezamos a sentir alivio, sufrimos mucho estos cuatro año, este movimiento requiere de mucha dedicación, tensión y trabajo que pasan factura, pero estamos orgullosas de resistir y de poder decirle a nuestras hijas que luchamos por ellas. Y ganamos".