El momento del nuevo videoclip de Rauw Alejandro por el que muchos se han acordado de Rosalía
La canción del productor Tainy, titulada 'Rosita', ha aunado a Rauw Alejandro y a Jhayco.

Marina Prats
Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy en el videoclip de 'Rosita'.
Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy en el videoclip de 'Rosita'.YouTube

Desde que Rosalía sacó La perla, son muchos los que buscan símiles con las pullas de la catalana a sus ex en algunas de sus propuestas artísticas y, también en las de ellos. Es el caso de Rauw Alejandro, el exnovio de la artista con el que sacó un EP y llegó a estar comprometida, que ha protagonizado el reciente videoclip de su colaboración en Rosita con el productor Tainy y con Jhayco.

El productor puertorriqueño ha unido a ambos artistas, que se habían dedicado beef anteriormente, para esta nueva canción, cuyo videoclip ha dado mucho que hablar. En una de las imágenes aparecen los tres junto a una montaña de varios colchones que hay quien ha comparado en redes con la puesta en escena de Rosalía con La Perla en el Tonight Show de Jimmy Fallon, en la que emulaba el cuento de Hans Christian Andersen  La princesa y el guisante.

Precisamente esta canción va dedicada claramente a alguno (o varios) ex de la artista, aunque en ningún momento ha aclarado que sea directamente hacia Rauw Alejandro.

En esa actuación, al final Rosalía aparecía con una perla enorme entre sus manos, por la que parecía que hasta que no la quitaba no podía descansar tranquila. Sin embargo, en este videoclip los colchones aparecen únicamente de fondo y no parece que tengan ningún papel principal.

Otros también se han fijado en que el clip está grabado en un desierto, al igual que el último vídeo de la artista, Sauvignon Blanc. Sin embargo, algunos han recordado que los colchones no es algo nuevo de los videoclips del puertorriqueño y que ya habían aparecido el pasado mes de julio en el de Buenos términos mucho antes de que Rosalía publicara Lux, La Perla, y, por supuesto, mucho antes de que tuviese lugar la actuación con Jimmy Fallon.

Rosalía vuelve a cargar contra sus ex

La catalana se prepara ya para su gira y para el estreno de la tercera temporada de Euphoria, donde tendrá un papel secundario, pero esta semana ha presentado la última campaña de los perfumes de Calvin Klein, que precisamente se llama Euphoria, como la ficción de HBO.

La artista ya había protagonizado una campaña de ropa interior en 2024 y ahora ha dado el salto a la gama de fragancias. Preguntada por a quién le gustaría que viera la campaña, Rosalía ha respondido: "Mi ex. Por supuesto, mi ex. Él va a verlo y va a decir como 'mierda' Y yo voy a estar como (pone cara de pilla)".

