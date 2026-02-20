Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ortega Smith dice que confrontará con Abascal porque su "honorabilidad no está en venta"
Asegura que no va a tolerar de ninguna manera la "asquerosa y repugnante guerra sucia" de filtraciones después de ser apartado por su partido. 

Javier Escartín
Momento de una conversación entre Santiago Abascal y Javier Ortega Smith durante un pleno en el Congreso de los Diputados en 2024.
Santiago Abascal y Javier Ortega Smith, en un pleno en el Congreso en 2024.Europa Press via Getty Images

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith ha adelantado que peleará dentro de la formación política hasta donde tenga que llegar, incluida la justicia ordinaria, porque su "honorabilidad no está en venta" y acusa al partido que dirige Santiago Abascal de inventarse "mentiras" como "excusas" para tratar de echarle.

Es la primera vez que Ortega se pronuncia desde que se conociera que la dirección de Vox le ha abierto un expediente de suspensión de militancia, en estado cautelar, exigiéndole que deje la portavocía del grupo municipal y que pase a manos de la concejala Arantxa Cabello.

En el mismo acto de reconocimiento a bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha dirigido a Vox para decirle que la decisión de apartar a Ortega de la portavocía sólo le corresponde al grupo municipal, algo que no han hecho, como ha confirmado.

Ortega, en una intervención ante la prensa, ha asegurado que también se pregunta "cómo son capaces algunos de llevar esta estrategia de persecución, de intento de silenciamiento, de apartamiento, de expulsión, de cese en estos momentos tan graves para España, gobernada por un tirano y una organización criminal", cuando el país "necesita unidad y la fuerza de Vox es más necesaria que nunca".

"Yo no sé si es que algunos han decidido cambiar aquel lema de 'luchemos codo con codo' por 'metamos codazos a todo aquel que nos moleste para ponernos nosotros encima de sus hombros'. Y del lema 'sólo queda Vox' parece que han decidido decir 'sólo quedan ellos"", ha espetado.

"Tengo la conciencia muy tranquila"

El todavía portavoz municipal de Vox ha asegurado que tiene "la conciencia muy tranquila". "He defendido con honradez, con lealtad, con patriotismo, con coherencia desde el minuto uno que se fundó este partido hasta este minuto que les estoy hablando. Yo no he traicionado a nadie, yo no he engañado a nadie, yo no he mentido", ha subrayado.

También ha advertido a sus compañeros de filas que no va a tolerar "de ninguna manera esa asquerosa y repugnante guerra sucia que consiste en estar filtrando a los medios de comunicación informaciones, por ejemplo, sobre un acuerdo de votación de unas cuentas de Vox, para luego a través de sus redes soltar el bulo y la mentira" de que el que estaba filtrando era él.

"Yo estoy en el Comité Ejecutivo Nacional desde 2014. No he filtrado jamás, ni se me ha pasado por la cabeza, una información reservada, de las muchas que por cierto conozco, sobre las cuentas del partido, sobre las decisiones que se han tomado o sobre las actuaciones que han hecho unos y otros. Yo me he reservado siempre y he cumplido con mi deber de reserva. Por tanto, mi honorabilidad no está en venta", ha remarcado.

Cree que "algunos" están buscando "alguna excusa de las que no tienen" para cesarle de sus cargos y de los órganos. "Parece que tienen que inventarse algunas mentiras y excusas para intentar justificar sus injustificados ceses y expulsiones", ha lanzado, para insistir en su "comportamiento ejemplar".

Dice que no se merece lo que está sufriendo él y sus compañeros. "Y por eso, por justicia, voy a pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos. Voy a recurrir lo que tenga que recurrir y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré a la jurisdicción ordinaria", ha advertido.

Sus últimas palabras han sido para hacer un alegato por el compañerismo. "Si cae uno caemos todos. Yo no voy a dejar nunca caer a los compañeros que han luchado a mi lado en el Grupo Municipal de Madrid con lealtad y con firmeza", ha asegurado.

