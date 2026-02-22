Quién era 'El Mencho', el capo más importante de México y uno de los más buscados por EEUU

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara realizan labores para extinguir el incendio de varios vehículos este domingo, en Guadalajara (México), tras el abatimiento de 'El Mencho'.

Las autoridades federales mexicanas confirmaron este domingo que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', considerado durante años el narcotraficante más buscado de México y uno de los principales objetivos de EEUU. El operativo se realizó en Tapalpa, estado de Jalisco, y provocó violencia y bloqueos en carreteras y ciudades del país tras la noticia de su muerte.

El ascenso del capo más temido

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, nacido el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, fue el líder fundador del Jalisco New Generation Cartel (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo, con presencia en numerosos estados de México y operaciones internacionales.

Tras emigrar a Estados Unidos en su juventud y luego ser deportado a México, Oseguera se vinculó con el Cártel del Milenio, de donde surgió el CJNG tras la detención o muerte de varios líderes en la década de 2000. Bajo su mando, el CJNG se independizó y creció rápidamente.

Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG expandió su control territorial y diversificó sus actividades criminales más allá del narcotráfico, incluyendo extorsión, secuestro, trata de personas y otros delitos graves.

La organización también fue designada como grupo terrorista por el Departamento de Estado de EEUU por su uso sistemático de la violencia y su capacidad para desafiar al Estado mexicano.

¿Por qué era tan buscado?

Durante décadas, 'El Mencho' fue considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades de México y Estados Unidos. La Administración para el Control de Drogas (DEA) ofrecía hasta 15 millones de dólares de recompensa por información que condujera a su arresto.

La estrategia de este capo no se restringía al narcotráfico tradicional: también se le responsabilizó de una escalada de violencia contra fuerzas de seguridad mexicanas, ataques armados, narcomensajes intimidatorios y confrontaciones abiertas con militares y policías. Su cartel compitió directamente por el control de rutas y territorios con otros grupos como el Cártel de Sinaloa.

Los recursos del CJNG eran inmensos: con una estructura jerárquica y ramificada, la organización generaba miles de millones de dólares anuales a través de tráfico de drogas y otras operaciones delictivas con redes en México y más allá, incluyendo EEUU, Europa y Asia.

La última hora: las consecuencias de la muerte de 'El Mencho' no se han hecho esperar

La reacción del crimen organizado no se ha hecho esperar: tras el operativo, se han reportado narcobloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos en varios estados como Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato, y las autoridades advirtieron sobre la presencia de grupos armados.

La confirmación de su muerte ha desatado una ola de violencia y caos, con reportes de asaltos al Aeropuerto de Guadalajara, evacuaciones masivas y amenazas a turistas estadounidenses en carreteras y hoteles cercanos, según la agencia EFE.

¿Y ahora qué?

Las fuerzas de seguridad mexicanas, en coordinación con agencias internacionales, han reforzado sus operativos en varias regiones para contener la reacción del CJNG. Las autoridades han llamado a la calma y advertido sobre posibles nuevos brotes de violencia.

La figura de 'El Mencho' marcó un antes y un después en el crimen organizado mexicano. Su capacidad para modernizar el tráfico de drogas, expandir su imperio criminal y desafiar al Estado lo convirtió en uno de los narcos más notorios de las últimas décadas, comparable solo con figuras históricas como Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Su abatimiento no garantiza el fin de las estructuras criminales: expertos en seguridad advierten que los cárteles de narcotráfico suelen fragmentarse, pero pueden reorganizarse, y la violencia podría prolongarse si no se acompaña de estrategias de fortalecimiento institucional y desarrollo social.