Todo lo que se sabe hasta el momento del presunto asesinato de Encarnita Polo
Todo lo que se sabe hasta el momento del presunto asesinato de Encarnita Polo

La Brigada Provincial de la Policía Judicial se encuentra a cargo de la investigación, aunque los primeros indicios apuntan a una muerte por estrangulamiento.

Encarnita Polo asiste a la entrega de premios de la Perfume Academy 2014 en la Casa de América el 27 de marzo de 2014 en Madrid, España.

El mundo de la música y la ultura española se vistió de luto este viernes 14 de noviembre al conocer la muerte de Encarnita Polo, una de las voces más icónicas del flamenco-pop español. Un caso que la Policía Nacional investiga como presunto asesinato por estrangulamiento.

Según los primeros indicios, la artista andaluza, aunque criada en Barcelona, falleció a los 86 años en la residencia Decanos de Ávila tras ser atacada por un octogenario que convivía con ella en el centro. El presunto agresor, que "no había mostrado signos de agresividad" hasta ahora, se encuentra ya bajo custodia policial en un centro psiquitátrico hospitalario mientras se evalúa su estado mental y se esclarecen los hechos, con lo que permanecerá allí hasta que sus condiciones le permitan pasar a disposición judicial.

La Brigada Provincial de la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación. Los agentes revisan grabaciones, entrevistan a testigos (otros residentes y personal) y analizan partes médicos para reconstruir las horas previas al trágico desenlace.

Las primeras pesquisas apuntan a una muerte por estrangulamiento, aunque la Subdelegación ha afirmado que, "debido a la naturaleza de la investigación, no se proporcionarán más detalles hasta que se disponga de más información". También han pedido "respeto a la privacidad de la familia y allegados en este momento difícil".

Por su parte, fuentes cercanas a la familia han revelado a la agencia EFE que los restos de Encarnita Polo serán sepultados en Ávila, tras la ceremonia que tendrá lugar en el velatorio donde permanece el cuerpo de la cantante sevillana.

Su hija pide privacidad: "Necesito vivir este duelo en silencio y en paz"

La noticia del fallecimiento de Encarnita Polo fue comunicada por su hija, Raquel Waitzman Polo. "Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño", expresó.

En sus palabras, Raquel subrayó la relevancia artística de su madre: "Para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único".

Tras este duro acontecimiento, Raquel Waitzman Polo adelantó que no ofrecerá declaraciones públicas ni atenderá entrevistas, solicitando comprensión y discreción hacia la familia en estos días de duelo. "Necesito vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisimos", concluyó.

Una vida de luz y sombra

Nacida en Sevilla en 1939 y con una carrera que desbordó por toda España e incluso Italia, Encarnita Polo fue una figura fundamental en los años 60 y 70. Su canción más recordada, 'Paco, Paco, Paco', le otorgó un lugar en la memoria colectiva y su presencia en televisión la convirtió en un rostro habitual, incluso después de haber dejado atrás su carrera discográfica, lo que reforzó su vínculo con el público.

Más allá de los escenarios, su vida personal no estuvo exenta de dificultades. En noviembre de 2012 reveló que había sido una de las afectadas por las preferentes de Bankia, asegurando que perdió una cantidad significativa de dinero. En sus últimos años optó por mantenerse alejada de los focos mediáticos y afrontó un tratamiento contra el cáncer.

Respecto a su vida en Ávila, donde se mudó siguiendo el consejo de su hija, encontró allí "un refugio tranquilo, afectuoso y plenamente integrado en la vida de la ciudad"El Diario de Ávila subraya que la artista paseaba  con frecuencia por sus calles y participaba en actividades culturales, incluidas galas y eventos solidarios, lo que le convirtió en "una vecina muy querida".

