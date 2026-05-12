Un excursionista descubre una espada de oro de hace 1.500 años mientras paseaba: "No entendía lo que había encontrado"

Un hombre y un hoyo y una vaina de espada

Un paseo tranquilo por un bosque de Noruega acabó siendo uno de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes de los últimos años en el país. Un excursionista mientras paseaba encontró por causalidad la vaina dorada de una espada de aproximadamente 1.500 años de antigüedad oculta bajo un árbol caído.

El descubrimiento se produjo en la localidad de Sandnes, en Noruega, cuando observó un extraño bulto sobresaliendo del suelo mientras recorría una zona boscosa. Sin imaginar el valor histórico de lo que tenía delante, decidió mover ligeramente la tierra con un palo.

"Vi un bulto en el suelo bajo un árbol y lo toqué con un palo. De repente, vi algo brillante. No entendí muy bien qué era lo que había encontrado", explicó el excursionista tras el descubrimiento.

Una pieza arqueológica excepcional

Tras analizar el objeto, investigadores de la Universidad de Stavanger determinaron que se trataba de una vaina de espada ricamente decorada con elementos dorados y perteneciente al llamado Período de las Migraciones, una etapa histórica que abarca aproximadamente entre los siglos IV y VI.

La pieza, que probablemente incluía originalmente un cinturón para sujetarla al cuerpo, habría pertenecido a una figura de alto rango social. Los expertos calculan que tiene unos 1.500 años de antigüedad y destacan que se trata de un hallazgo extremadamente raro en Escandinavia.

La vaina —una funda rígida milenaria diseñada para proteger la hoja de las espadas— presenta elaborados detalles ornamentales y signos de desgaste poco habituales en este tipo de objetos históricos.

¿A quién pertenecía?

Los arqueólogos creen que la espada perteneció a un líder local o jefe militar de la región durante la primera mitad del siglo V. Según explicó el profesor Hakon Reiersen, "la persona que portaba la espada probablemente era el líder de esta zona en la primera mitad del siglo V y contaba con un séquito de guerreros leales".

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los expertos y aficionados son las marcas de uso encontradas en la vaina. Habitualmente, las armas decoradas con oro tenían un valor más simbólico o ceremonial y apenas eran utilizadas en combate u otras actividades. Sin embargo, en este caso, las señales de desgaste indican que la espada habría sido utilizada con frecuencia. .

Extremadamente raro

Los investigadores han subrayado la enorme importancia del descubrimiento, tanto por su estado de conservación como por la escasez de piezas similares encontradas en la región. "Te sorprendes muchísimo cuando salen a la luz este tipo de descubrimientos. Las probabilidades de encontrar algo así son mínimas", afirmó Reiersen.

El descubrimiento ha generado gran interés por parte de los arqueólogos e historiadores ya que puede aportar nueva información sobre las estructuras de poder, las jerarquías militares y la riqueza de las élites hace 1.500 años.