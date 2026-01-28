Un trabajador encuentra un botín de miles de euros mientras excavaba en una obra: "Tenemos que manipular los billetes con cuidado"

Un hombre con una pala de tierra sucia observa con sorpresa el hoyo cavado. Búsqueda de tesoros escondidos en el suelo, excavaciones arqueológicas. Ahorros para la riqueza.

El pasado 5 de enero, un trabajador de una obra de excavación en Sandnes, al suroeste de Noruega, se topó con una bolsa negra repleta de dinero enterrada a poca profundidad mientras manejaba una excavadora. Lo que no se esperaba es que ese descubrimiento terminara convirtiéndose en uno de los hallazgos más sorprendentes de los últimos años.

Según las primeras estimaciones de la policía, que han recogido varios medios locales, apuntan a que la gran cantidad de billetes podría ascender a un valor de cientos de miles, o incluso a varios millones de coronas noruegas. Para contextualizar la cifra, un millón de coronas noruegas equivale aproximadamente a 85.000 euros.

El descubrimiento se produjo cuando la cuchara de la excavadora sacó a la superficie una bolsa de basura negra que se rasgó parcialmente, dejando al descubierto numerosos billetes. Ante la escena, el operario actuó con calma y detuvo de inmediato la máquina, no tocó el dinero y avisó a las autoridades.

Billetes en bolsas

Según la información facilitada por medios locales como NRK y Stavanger Aftenblad, el dinero estaba guardado en varias bolsas de compra que, a su vez, se encontraban dentro de la bolsa negra. El hallazgo tuvo lugar a menos de medio metro de profundidad, lo que aumenta el misterio sobre por qué una suma tan elevada de efectivo fue escondida de esa manera.

Victor Fenne-Jensen, portavoz de la policía de Sandnes, explicó que el dinero debe ser tratado con extrema precaución. “Tenemos que manipular los billetes con cuidado para no dañarlos”, señaló. “Podrían ser cientos de miles, pero también podrían ser más, incluso millones”.

¿El mayor robo de Noruega?

La magnitud del hallazgo ha despertado inmediatamente especulaciones sobre su posible origen. Una de las hipótesis que barajan los investigadores es que el dinero pueda estar relacionado con el famoso robo de Nokas, ocurrido el 5 de abril de 2004 en Stavanger. Aquel asalto es considerado el mayor robo de la historia de Noruega, donde una banda armada con ametralladoras y chalecos antibalas se llevó 57,4 millones de coronas.

El robo de Nokas destacó tanto por la cantidad sustraída como por su violencia. Durante el asalto, un policía fue asesinado y los ladrones lograron retrasar la intervención de las fuerzas de seguridad incendiando un camión frente a una comisaría. Lo más misterioso es que todavía, después de más de 20 años, no todo el dinero robado ha sido recuperado.

Investigación en marcha

Uno de los detalles que ha llamado la atención de los investigadores es que algunos de los billetes encontrados —principalmente de 200 y 500 coronas— pertenecen a series que estaban en circulación en el año 2004. Además, se sabe que David Toska, considerado el líder de la banda del robo de Nokas, vivió durante un tiempo en Sandnes, la misma ciudad donde apareció el dinero.

Sin embargo, la policía insiste en que “este tipo de billete estaba en circulación en 2004, pero por el momento no tenemos ninguna prueba concreta de que el descubrimiento esté relacionado con ese suceso”, aclaró Fenne-Jensen. Por ahora, no se ha confirmado ninguna conexión directa con el histórico robo.

El dinero fue trasladado a dependencias policiales y el caso está siendo analizado en colaboración con la Kripos, la agencia nacional de investigación criminal de Noruega. Las autoridades no han podido precisar aún la cantidad exacta ni la antigüedad del efectivo.