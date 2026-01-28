Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un trabajador encuentra un botín de miles de euros mientras excavaba en una obra: "Tenemos que manipular los billetes con cuidado"
Sociedad
Sociedad

Un trabajador encuentra un botín de miles de euros mientras excavaba en una obra: "Tenemos que manipular los billetes con cuidado"

Podría estar vinculado al mayor robo de la historia de Noruega.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Un hombre con una pala de tierra sucia observa con sorpresa el hoyo cavado. Búsqueda de tesoros escondidos en el suelo, excavaciones arqueológicas. Ahorros para la riqueza.
Un hombre con una pala de tierra sucia observa con sorpresa el hoyo cavado. Búsqueda de tesoros escondidos en el suelo, excavaciones arqueológicas. Ahorros para la riqueza.rbkomar

El pasado 5 de enero, un trabajador de una obra de excavación en Sandnes, al suroeste de Noruega, se topó con una bolsa negra repleta de dinero enterrada a poca profundidad mientras manejaba una excavadora. Lo que no se esperaba es que ese descubrimiento terminara convirtiéndose en uno de los hallazgos más sorprendentes de los últimos años.

Según las primeras estimaciones de la policía, que han recogido varios medios locales, apuntan a que la gran cantidad de billetes podría ascender a un valor de cientos de miles, o incluso a varios millones de coronas noruegas. Para contextualizar la cifra, un millón de coronas noruegas equivale aproximadamente a 85.000 euros.

El descubrimiento se produjo cuando la cuchara de la excavadora sacó a la superficie una bolsa de basura negra que se rasgó parcialmente, dejando al descubierto numerosos billetes. Ante la escena, el operario actuó con calma y detuvo de inmediato la máquina, no tocó el dinero y avisó a las autoridades.

Billetes en bolsas

Según la información facilitada por medios locales como NRK y Stavanger Aftenblad, el dinero estaba guardado en varias bolsas de compra que, a su vez, se encontraban dentro de la bolsa negra. El hallazgo tuvo lugar a menos de medio metro de profundidad, lo que aumenta el misterio sobre por qué una suma tan elevada de efectivo fue escondida de esa manera.

Victor Fenne-Jensen, portavoz de la policía de Sandnes, explicó que el dinero debe ser tratado con extrema precaución. “Tenemos que manipular los billetes con cuidado para no dañarlos”, señaló. “Podrían ser cientos de miles, pero también podrían ser más, incluso millones”.

¿El mayor robo de Noruega?

La magnitud del hallazgo ha despertado inmediatamente especulaciones sobre su posible origen. Una de las hipótesis que barajan los investigadores es que el dinero pueda estar relacionado con el famoso robo de Nokas, ocurrido el 5 de abril de 2004 en Stavanger. Aquel asalto es considerado el mayor robo de la historia de Noruega, donde una banda armada con ametralladoras y chalecos antibalas se llevó 57,4 millones de coronas.

El robo de Nokas destacó tanto por la cantidad sustraída como por su violencia. Durante el asalto, un policía fue asesinado y los ladrones lograron retrasar la intervención de las fuerzas de seguridad incendiando un camión frente a una comisaría. Lo más misterioso es que todavía, después de más de 20 años, no todo el dinero robado ha sido recuperado.

Investigación en marcha

Uno de los detalles que ha llamado la atención de los investigadores es que algunos de los billetes encontrados —principalmente de 200 y 500 coronas— pertenecen a series que estaban en circulación en el año 2004. Además, se sabe que David Toska,  considerado el líder de la banda del robo de Nokas, vivió durante un tiempo en Sandnes, la misma ciudad donde apareció el dinero.

Sin embargo, la policía insiste en que “este tipo de billete estaba en circulación en 2004, pero por el momento no tenemos ninguna prueba concreta de que el descubrimiento esté relacionado con ese suceso”, aclaró Fenne-Jensen. Por ahora, no se ha confirmado ninguna conexión directa con el histórico robo.

El dinero fue trasladado a dependencias policiales y el caso está siendo analizado en colaboración con la Kripos, la agencia nacional de investigación criminal de Noruega. Las autoridades no han podido precisar aún la cantidad exacta ni la antigüedad del efectivo.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Sociedad