Un buscador de tesoros desentierra una moneda medieval con una imagen imposible: desconcierta a los numismáticos y podría ser declarada tesoro

Un hallazgo arqueológico inusual está causando revuelo entre los expertos de Inglaterra. Tal y como recoge Focus Online, se trata de una moneda antigua que, "al mirar de cerca queda claro que es especial": La representación en ella no encaja realmente con el periodo de tiempo del que se supone que proviene.

Según se informa en la Bbc, la pieza fue descubierta por un buscador de tesoros aficionado en la región de Norfolk, al este del Reino Unido. Los investigadores se encuentran analizando la moneda con más detalle por todas las preguntas que plantea. Además, se está llevando a cabo un procedimiento oficial para aclarar si la moneda se puede clasificar como un tesoro.

En la moneda, aparece una representación de Juan el Bautista, que según se explica en el periódico alemán, es una figura que apenas aparece en monedas de la epoca. "Esta moneda es única y misteriosa. Juan el Bautista fue primo de Jesús y su antecesor. Lo hizo conocer a un público más amplio bautizándolo en el río Jordán, y después comenzó su obra más extensa", apunta el numismata Simon Coupland. Este punto es lo que convierte el hallazgo es "emocionante".

El origen: un misterio

Los orígenes de la moneda son un absoluto misterio. La pieza no está completa y es probable que sea "una imitación del oro". Y aunque la inscripción aún no es legible, es precisamente la combinación de origen, estilo y motivo lo que no encaja del todo. Coupland adelanta que es "extraña": "No se compara con nada más que conozca".

El hallazgo arqueológico sigue siendo un misterio por el momento. Sobre todo porque no se sabe exactamente el motivo por el que se produjo la maneda. El Museo de Norwich, en el condad de Norfolk, se hará cargo de la pieza para responder a todas las preguntas abiertas que ha dejado el descubrimiento.

Este inusual descubrimiento coincide con un hallazgo sin precedentes. Hace unos meses un grupo de arqueólogos logró hallar una moneda española junto al estrecho de Magallanes, situado en el sur de Chile, que formaba parte de unos colonizadores hace más de 400 años. Según señaló a Live Science la investigadora principal del proyecto e historiadora Soledad González Díaz, este descubrimiento "proporciona un punto de cinvergencia excepcional y significativo entre las fuentes escritas y la evidencia arqueólogica".