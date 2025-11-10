Un par de islas en un lago africano de color verde guarda reliquias centenarias y emperadores momificados

Entre aguas verdosas cubiertas de algas, se esconde un escenario digno de una novela histórica. Se trata de las islas de Dek y Daga, en Etiopía, dos pequeños territorios en el lago Tana, hogar de antiguos monasterios, reliquias religiosas y hasta emperadores momificados.

Una fotografía captada por un astronauta desde la Estación Espacial Internacional en 2017 reveló la sorprendente silueta de estas islas, situadas en medio del mayor lago de Etiopía. La imagen, publicada por el Observatorio de la Tierra de la NASA, muestra un fragmento de la historia del país africano, profundamente ligada a su tradición cristiana ortodoxa.

El lago que da origen al Nilo Azul

El lago Tana es una joya geográfica y cultural. Con una superficie de unos 3.100 kilómetros cuadrados, se encuentra en las tierras altas etíopes, a unos 1.770 metros sobre el nivel del mar, y es reconocido por la UNESCO como reserva de la biosfera. Se formó hace unos cinco millones de años, tras la actividad volcánica que represó varios ríos, y hoy constituye la fuente principal del Nilo Azul, uno de los afluentes más importantes del Nilo.

Desde el aire, su aspecto es fascinante e inquietante. Las aguas adquieren un tono verde lechoso debido a la proliferación de algas alimentadas por los desechos agrícolas y las aguas residuales. En medio de ese paisaje destacan Dek y Daga, dos islas separadas por unos pocos kilómetros, que guardan entre sus templos siglos de historia y espiritualidad.

Las isla de Dek

Dek, la mayor de las dos, es una isla fértil de unos 7,5 kilómetros de ancho y unos 5.000 habitantes. Sus suelos volcánicos y su clima húmedo la convierten en una importante zona agrícola donde se cultivan maíz, mijo, café y mango. En el extremo sureste de Dek se distingue incluso un pequeño lago interior de color naranja, posiblemente teñido por la escorrentía agrícola.

Pero más allá de su valor agrícola, Dek es conocida por sus monasterios y templos. Según la revista Live Science, entre ellos destaca el monasterio de Narga Selassie, del siglo XVIII, famoso por sus murales que narran la historia de Etiopía y de la Iglesia Ortodoxa.

La isla de Daga

Sin embargo, la pequeña isla de Daga guarda el secreto más impresionante: allí se levanta el monasterio de Daga Estifanos (San Esteban de Daga), fundado en el siglo XIII. En este lugar sagrado reposan los restos momificados de al menos cinco emperadores etíopes, que gobernaron entre los siglos XIII y XVIII. Sus cuerpos, junto con coronas, cetros y antiguos pergaminos, se conservan en ataúdes de cristal, expuestos a los visitantes que llegan hasta el monasterio.

La isla de Daga Estifanos mantiene aún una de las tradiciones más estrictas del cristianismo ortodoxo etíope: solo los hombres pueden visitarla. Esta regla se extiende incluso a los animales domésticos, de modo que no se permite la presencia de hembras de ninguna especie en la isla.