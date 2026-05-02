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Rosalía hace su propia confesión sobre las fotos que recibe en su número americano antes de cantar 'La perla': "No es que yo las pida"
Cultura
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Rosalía hace su propia confesión sobre las fotos que recibe en su número americano antes de cantar 'La perla': "No es que yo las pida"  

La artista actuó el viernes en Berlín con su gira 'Lux'. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
La cantante Rosalía.
La cantante Rosalía en la alfombra roja de los premios BRIT.GETTY IMAGES

Los confesionarios del Lux Tour de Rosalía se han convertido en uno de los momentos más comentados de los conciertos de la artista. Desde Aitana a Yolanda Ramos, pasando por Bad Gyal, la motomami ha contado con numerosos rostros conocidos para aportar un toque de humor al espectáculo antes de interpretar cada noche La perla

Las intervenciones han dado para anécdotas rocambolescas e historias de terror en materia de relaciones, y este viernes ha sido la propia Rosalía en su concierto en Berlín la que ha querido hacer una especie de confesión antes de interpretar este hit

La cantante no se ha metido en el confesionario, en el que estuvo la actriz Najwa Nimri, pero ha querido compartir una anécdota con sus fans. "Aquí confieso que a mí me mandan dick pics a veces. No es que yo las pida, es que me las mandan", ha comentado Rosalía ante las risas del público. 

"Yo tengo un número americano y me mandan estas fotos. Y yo digo, ¿quién sería la que lo tenía antes? Pues nada, para todas las perlas", ha añadido la artista antes de ponerse a cantar La perla

La confesión de Rosalía deriva de la intervención de Nimri, que reveló en su confesionario que se había hecho Tinder hace unos años para intentar buscar una conexión y tener alguna cita, pero lo que le sucedió fue que recibió constantemente fotos de penes. "No estaba preparada para tantas fotos, de tantos penes", comentó la actriz, que definió la experiencia como "una pesadilla". 

Además, la protagonista de La casa de papel aprovechó que estaba en Berlín para contar su experiencia con una cita que salió mal y que terminó en Berghain, el mítico club de la capital alemana que comparte nombre con el primer single de Lux

Después de su paso por Berlín, la próxima parada de Rosalía con su gira es en Londres, donde actuará las noches del 5 y 6 de mayo. Son las últimas fechas de la parte europea del Lux Tour, que después de un mes de parón se retomará a principios de junio en Miami. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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