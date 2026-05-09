Rosalía sale a dar un paseo por Sevilla y casi todo el mundo se está acordando de esta política del PP

La cantante Rosalía está en Sevilla. La artista catalana ofrece este sábado un concierto gratuito en la capital hispalense en el marco del estreno mundial de la serie de Netflix Berlín y la dama del armiño, la segunda temporada del spin-off de La Casa de Papel.

"El 8 de mayo, Netflix desembarca en Sevilla para la celebración de dos grandes eventos: la premiere global de Berlín y la dama del armiño, que sucederá el 8 de mayo por la tarde y un gran evento en el río Guadalquivir que tendrá lugar el 9 de mayo, en la que contaremos con una actuación especial de un gran artista", anunció la plataforma en un comunicado.

Aunque no había nombrado a Rosalía, finalmente, diversos medios locales comenzaron a asegurar que la artista catalana iba a participar en el evento, definido como la Jarana en el Guadalquivir.

De 'Lux Tour' a Sevilla

Después del inicio de su gira europea con Lux Tour, Rosalía ha hecho un alto en el camino y ha viajado hacia la capital hispalense para ofrecer el concierto gratuito. De hecho, este jueves ya se la ha visto paseando por algunas de las calles de la ciudad.

Según han informado algunos medios como Canal Sur, Rosalía interpretará dos canciones junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). Algo que podría invitar a que la artista cantara alguna canción de Lux.

Pero vamos a lo importante. El revuelo que se ha montado en las últimas horas ha sido con su nuevo look. La artista catalana se ha alojado en el lujoso Hotel Alfonso XIII, en pleno centro de Sevilla, pero ha recorrido algunas de las calles a pie con un sorprendente cambio de look.

De hecho, este viernes, se le ha podido ver con un vestido rojo y su melena recortada. Algo que ha llevado a confusión en redes sociales a más de un usuario que no ha dudado en señalar lo mismo.

Con su nuevo look y ese vestido rojo, una buena parte de los usuarios han coincidido, explicando que con esa nueva estética se daba un aire a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Quizá sería ese vestido rojo el que animaba a la confusión. Pero muchos no han dudado en bromear con ello. "Luce que va a hacer que su hermano se forre vendiendo mascarillas", "pensaba que era Ayuso" o "vaya tela con esta tía, está en todas menos ocupándose de la Comunidad de Madrid".