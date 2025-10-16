Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Valeria Castro se retira temporalmente de los escenarios tras su criticada actuación en 'OT 25': "Todo se me ha ido agarrando a la garganta"
La canaria ha anunciado que reprogramará sus conciertos "entre diciembre y febrero".

Valeria Castro en la actuación con motivo de los Latin Grammy del pasado 10 de septiembre en Sevilla.FSG2

Esta semana, Valeria Castro ha copado numerosos titulares y, sobre todo, comentarios en redes sociales. La canaria visitó OT 2025 para cantar con Dani Fernández su tema ¿Y si lo hacemos? y su actuación fue, para muchos, lo más destacado de la noche y no especialmente para bien. 

Las redes sociales se llenaron de comentarios como "Valeria Castro no es que esté nominada, está expulsada disciplinariamente" o "¿Por qué Valeria Castro está cantando cómo si tuviera un polvorón en la boca?" sobre la ejecución de la canaria sobre el escenario del talent show de Amazon Prime Video. La crítica televisiva tampoco estuvo exenta de estas palabras. 

No obstante, como casi siempre ocurre en redes sociales, más allá de la crítica a la artista que ha logrado durante dos años consecutivos ser nominada al Goya a Mejor canción original y que con su disco El cuerpo después de todo ha acabado de consagrarse como una de las voces intimistas del momento, todo se fue de madre y el odio se abrió paso.

De ahí que numerosos artistas como Dani Fernández, Viva Suecia o el extriunfito Roi Méndez se lanzaran a X e Instagram a mandarle mensajes de apoyo destacando su trayectoria artística y poniendo sobre la mesa que fallos a nivel de ejecución puede tener cualquier artista un día concreto y por diversos motivos.

Tras días de comentarios, este jueves Castro ha anunciado en su cuenta de Instagram una retirada temporal de los escenarios. "Los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta", he empezado diciendo en su comunicado.

"El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco. Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente", se ha sincerado.

La artista apunta que "después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos" se ha visto "obligada a tomar una pequeña pausa en este camino" con el objetivo de recuperarse "física y mentalmente". "Tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mi misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece", ha destacado. 

La artista, que se encontraba inmersa en su gira y con fechas previstas en Latinoamérica los próximos meses, ha anunciado que los conciertos de octubre y noviembre se reubicarán "entre diciembre y febrero" cuando, previsiblemente volverá a los escenarios y que la gira por América Latina "pasará a la primavera".

"Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré, en breve les comunicaré las nuevas fechas de los conciertos; las entradas ya adquiridas serán válidas o podrán devolverse", ha detallado.

Castor ha concluido agradeciendo la "comprensión y el cariño" recibido estos días y ha compartido un fragmento de una canción llamada "Globo"  en la que aborda la fragilidad del cuerpo y que, según detalla, escribió en febrero pero que "hoy toma más sentido que nunca". "Las cosas que me pasan siempre las sé nombrar primero en canciones", ha destacado.

