Vega habla sin tapujos sobre su "diluida" amistad con David Bisbal: "Una mujer que no cede nunca, efectivamente es un problema para muchos"
Cultura

La artista ha aprovechado que se acerca su 47º cumpleaños para hacer balance.

Marina Prats
Los artistas Vega y David Bisbal en dos imágenes de archivo.
Los artistas Vega y David Bisbal en dos imágenes de archivo.Getty Images

Las relaciones entre extriunfitos siempre son motivo de comentarios, titulares y especulaciones. Se ha hablado largo y tendido del contacto que mantienen aquellos primeros concursantes de OT 1 o del grupo de WhatsApp de los que pasaron por OT 2017. Sin embargo, hay relaciones que aunque pasen más desapercibidas, han tenido lugar entre artistas de distintas ediciones.

Es el caso de Vega, concursante de OT en 2002 y de David Bisbal, de la primera edición del talent musical, quienes han colaborado a nivel compositivo. Concretamente, Vega le ha escrito varias canciones a Bisbal durante su trayectoria, aunque ahora la cordobesa ha dejado claro que su vínculo ha evolucionado.

Vega ha publicado un post en su cuenta de Instagram con motivo de su 47º cumpleaños, el próximo 18 de febrero, en el que hace repaso por varios momentos de su trayectoria musical. Entre ellos, esa colaboración compositiva con Bisbal para quien escribió seis sencillos, entre ellos, El ruido, No amanece o Culpable.

"Cuando mi obsesión por los pasillos y el silencio se convirtió en canción y el que fue un amigo me dio mi lugar y por primera y última vez dijo 'tu canción'. El video es un trocito de una seguidora que con los años nos hicimos amigas. Aún hoy sigue viniendo a verme a todos los que puede (gracias @la_noee)", escribe en referencia a un vídeo de ambos cantando El ruido en un concierto en A Coruña, como parte de la gira del almeriense con motivo de su disco Sin mirar atrás (2009).

La cantante continúa relatando cómo, a pesar de su buena relación inicial, esta cambió. "Nunca más fueron mías. Pasaron a ser suyas. Esa y otras tantas. Una amistad diluida porque me convertí en alguien incómoda en su repertorio. El resto es una historia de poder, de-mentores y artes oscuras", continúa diciendo antes de concluir esa historia con "una mujer que no cede nunca, efectivamente es un problema para muchos".

Vega cierra su post dejando un mensaje de cara a futuro: "Falta una foto. La que me haré en unas semanas con 47 rodeada de amigos, grabando canciones y celebrando que habrán pasado 24 años y yo sigo aquí. Dedicándome a lo mismo. Por suerte, no con los mismos". ¿Una indirecta a David Bisbal? Lo que está claro es que ambos no colaboran desde 2020 cuando Vega escribió Sabrás, un tema interpretado por Bisbal dedicado a su hijo Matteo incluido en su disco En tus planes.

Además de su carrera en solitario, con 10 discos de estudio —el último, IGNIS, publicado en 2024— Vega ha compuesto tanto para Bisbal como para otros artistas como Pastora Soler, Raphael, Blas Cantó, Soraya, Dani Fernández o Miriam Rodríguez.

Las palabras de David Bisbal hacia Vega

Aunque Bisbal no se ha pronunciado sobre estas palabras de Vega, sí que ha hecho público en varias ocasiones su admiración hacia ella y ha agradecido su trabajo compositivo.

Lo hizo, por ejemplo, en el concierto del 30 de septiembre de 2017 en el ahora Movistar Arena de Madrid, donde la mencionó al hablar del tema La tenga o no. "Estaba perdido sin encontrar el amor. No había encontrado aún ninguna mujer que me llenara y me cuidara en mis últimas días... Me puse en contacto con mi gran amiga y compositora Vega y le dije: 'Necesito una canción'. Y poco después llegó Rosanna [Zannetti] y la canción cobró sentido. Por eso se la dedico", recordó entonces Bisbal sobre el proceso compositivo de la canción para el que también participó Kike Fuentes.

En 2010, Bisbal habló de ella en Atrévete (Cadena Dial) de cómo había sido trabajar con ella como compositora en El ruido. "Ella es muy buena compositora", aseguró en varias ocasiones en el programa. "Cuando me la presentó, me gustó muchísimo porque trata de expresar que lo cotidiano muchísimas veces con tu pareja sabes que te incomoda cualquier cosa o el ruido de la cama o del tecleo del ordenador, pero cuando falta ese ruido es cuando dices 'hostia, me falta algo y es lo más importante de mi vida", señaló.

En ese momento, Bisbal destacó algo así que "solo se le puede ocurrir a una mujer y en este caso a Vega". "Me quito el sombrero con ella y la admiro muchísimo como artista", concluyó.

