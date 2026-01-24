Confirmado por la UE: a partir de 2027 será obligatorio eliminar los plásticos para envolver maletas de los aeropuertos

La Unión Europea quiere eliminar la escena tan típica de la plastificación de equipaje para el 1 de enero de 2030.

La "guerra" contra el plástico continúa. Una de las escenas más habituales de aeropuerto son los viajeros en un puesto de plastificación de equipaje, para protegerlo de golpes y robos. El llamado film retráctil se convirtió en un servicio habitual en muchas terminales europeas, pero ahora tiene fecha de caducidad.

La Unión Europea ha confirmado que este tipo de plástico de un solo uso quedará prohibido de forma progresiva a partir de 2027. El objetivo es reducir los residuos de envases y el impacto ambiental asociado al transporte aéreo. La eliminación total llegará, si no hay cambios, el 1 de enero de 2030.

Qué dice exactamente la normativa europea

La prohibición se apoya en el reglamento europeo de envases y residuos de envases, que desarrolla y endurece la Directiva 94/62/CE. En el texto se especifica que los envases de plástico de un solo uso en aeropuertos, incluyendo "el envoltorio retráctil para maletas y bolsos", deben desaparecer.

El calendario es gradual. Hasta el 31 de diciembre de 2027 se permitirá una retirada progresiva, con el objetivo de que aeropuertos y operadores adapten sus servicios. A partir de esa fecha, la UE aspira a una prohibición prácticamente total, en línea con otras restricciones ya aprobadas sobre bolsas, cubiertos o envases alimentarios de plástico.

El equipaje de mano está regulada por el Reglamento (UE) 185/2010, poniendo el foco en líquidos (100 mililitros en bolsa transparente), pero nada sobre plástico exterior.

En cuanto al equipaje facturado, no hay límites en líquidos ni prohibiciones de envoltura; solo dimensiones máximas (158 cm lineales) y peso por aerolínea.

Por qué se prohíbe el plástico para envolver maletas

El problema no es solo visual. Cada maleta envuelta genera residuos plásticos que no se reutilizan, difíciles de reciclar y que acaban, en muchos casos, en vertederos o exportados como basura. A esto se suman problemas operativos: atascos en las cintas de equipaje, dificultades de manipulación y mayor complejidad en los controles de seguridad.

Algunos aeropuertos ya se habían adelantado: el Aeropuerto de Hannover prohibió el uso del film retráctil antes de que la UE fijara plazos, como explican en el diario alemán t-online.

Según explicó su portavoz, la medida respondía tanto a problemas en los sistemas de procesamiento de equipaje como al impacto ambiental del plástico y al llamado turismo de residuos, es decir, basura generada por pasajeros de paso que debe gestionar la ciudad.

Qué alternativas tendrás a partir de ahora

La desaparición del plástico no significa viajar con la maleta desprotegida. Existen alternativas más sostenibles y reutilizables:

Correas de equipaje resistentes , que refuerzan el cierre y evitan aperturas accidentales.

, que refuerzan el cierre y evitan aperturas accidentales. Candados TSA , diseñados para que los agentes de aduanas puedan abrir la maleta con una llave maestra sin romperla. Son compatibles con los controles de seguridad y evitan daños.

, diseñados para que los agentes de aduanas puedan abrir la maleta con una llave maestra sin romperla. Son compatibles con los controles de seguridad y evitan daños. Fundas reutilizables para maletas, fabricadas en tejido elástico, que protegen frente a arañazos y se pueden usar durante años.

Estas opciones cumplen la misma función que el film, pero sin generar residuos tras cada vuelo.

Un paso más en la ofensiva contra el plástico

La medida se enmarca en una estrategia más amplia de la UE para reducir drásticamente el plástico de un solo uso. En los últimos años, ya se han prohibido bolsas ligeras, pajitas, cubiertos y determinados envases. El transporte aéreo, tradicionalmente más lento en adaptarse, entra ahora de lleno en ese proceso.

Para los viajeros frecuentes, el cambio será visible en pocos años: desaparecerán los puestos de embalaje con plástico en las terminales europeas. Para los aeropuertos, supone ajustar servicios y flujos de equipaje. Y para el medio ambiente, menos residuos innecesarios generados en cada viaje.

La normativa en España con la plastificación del equipaje en aeropuertos



Al margen de la esperada normativa europea, no existe una normativa española que prohíba específicamente la plastificación o envoltura en film plástico del equipaje facturado en aeropuertos; es más, es un servicio permitido y promocionado por AENA y aerolíneas para proteger las maletas durante el transporte.

Puedes plastificar tu equipaje en todos los aeropuertos gestionados por AENA (Madrid, Barcelona, etc.) justo antes de los mostradores de facturación, operada por empresas concertadas, con un coste de 5 a 10 euros por maleta, según el tamaño.

Un gran negocio

Empresas como Sinapsis Trading, Safe Bag o Excess Baggage pagan canon fijo y operan con máquinas especializadas y las explotaciones comerciales que generan unos 27 millones de euros semestrales para AENA (incluyendo plastificado, vending, etc.), según Bolsamanía.

AENA ganó, incluido en "ingresos comerciales", unos 929,1 millones de euros en el primer semestre de 2025, con un aumento del 10% respecto al periodo anterior, según datos de la propia entidad.

Lógicamente, AENA y aerolíneas la recomiendan opcionalmente, pero se permite llevar maletas plastificadas desde fuera del aeropuerto sin problema.