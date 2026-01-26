Europa se protege de Trump

Desde este lunes 26 se reúnen en Hamburgo los países del Mar del Norte -una asociación técnica que cumple ya quince años y que se ocupa del abastecimiento energético de la región- que pondrán de manifiesto la posición de una parte relevante de la UE con respecto a Rusia y a los Estados Unidos, hasta ahora principales proveedores de gas licuado al Viejo Continente. La Declaración de Hamburgo —que firman Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, el Reino Unido, los Países Bajos y Noruega— compromete a los Estados a construir 100 gigavatios en proyectos eólicos marinos conjuntos.

Esto equivale aproximadamente a la capacidad total actual de generación eléctrica del Reino Unido. Como es conocido, el territorio en cuestión soporta fuertes vientos, por lo que en su caso la energía limpia más accesible es la eólica. La fotovoltaica queda para los estados del Sur.

Los países centroeuropeos han sido poco previsores en materia de energía, de la que son deficitarios. El caso de Alemania ha sido disparatado, ya que Merkel no solo mantuvo tal dependencia con respecto a Rusia sino que financió un proyecto faraónico de oleoductos para incrementarla. La guerra de Ucrania obligaba a rescindir tales suministros de Moscú pero no ha sido posible prescindir de buena parte de ellos ya que la falta de opciones alternativas no permitía otra cosa.

En cualquier caso, el boicot a Rusia ha beneficiado a los Estados Unidos, también un gran productor de gas, pero ahora los países comunitarios se encuentran con que la arbitrariedad de Trump también pone en cuestión la seguridad de tal suministro.

"La energía limpia de producción local", han escrito en POLITICO el secretario de Energía del Reino Unido, Ed Miliband, y el comisario de Energía de la UE, Dan Jørgensen , "ofrece una alternativa a la creciente dependencia de la UE del gas natural licuado importado, gran parte del cual ahora proviene de Estados Unidos".

"Depender tanto de los combustibles fósiles, ya sea que provengan de Rusia o de cualquier otro lugar, no nos brinda la seguridad energética y la prosperidad que necesitamos. Nos deja increíblemente vulnerables a la volatilidad de los mercados internacionales y a la presión de actores externos", han afirmado.

La conjunción de ambas voces, que ignoran por cierto el Brexit como si este estuviera ya obsoleto, constituye una bofetada a los norteamericanos, que no han previsto suficientemente las consecuencias negativas que puede tener el comportamiento errático de Trump.

El problema no está resuelto ya que la cuarta parte del suministro energético europeo se basa todavía en el gas natural y los Estados Unidos han cuadruplicado sus exportaciones desde que se adoptaron las medidas contra Rusia tras estallar la guerra de Ucrania. Quizá por ello, Trump atacó en Davos las políticas comunitarias y se burló de las turbinas eólicas y de los europeos que las instalan, calificándolos de "perdedores".

También el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, siguiendo la corriente a su senil patrón, se jactó en Davos de que las exportaciones estadounidenses hubiesen logrado "desplazar casi todo el gas ruso" y previó un "sólido comercio energético" en el futuro; un comercio que, "a corto plazo... estaría dominado por las exportaciones de Estados Unidos a Europa". Exigió a la UE que eliminara las "barreras" a la nueva era de las exportaciones transatlánticas de gas, mencionando el impuesto fronterizo sobre el carbono de Europa y sus regulaciones ambientales corporativas.

Si prosigue el esfuerzo europeo por abastecerse de energías renovables, la arrogancia norteamericana frente a la EU estará de más. Una vez conocido el talante insolente y soez del multimillonario que rige los destinos americanos, la principal misión de Bruselas ha de versar sobre la autonomía europea, y no solo en materia energética: también, y a medio plazo, Europa ha de ser capaz de defenderse en solitario de los riesgos previsibles que le puedan alcanzar.