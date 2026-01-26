Gonzalo Miró cuenta sin tapujos cómo es su relación actual con Felipe González 

Gonzalo Miró, presentador del programa Directo al Grano de RTVE, tiene una relación muy estecha y amistosa con el expresidente del Gobierno, Felipe González. Y hay motivos para ello. Gonzalo, que creció sin una figura paterna, tenía 16 años cuando se quedó huérfano y caminó los 150 metros que separaban su casa de la de Felipe González para decirle que había muerto su madre, Pilar Miró. Él era uno de sus tutores legales y también su padrino.

Pilar Miró escogió a tres personas para que ejercieran de tutores cuando ella ya no estuviese, según contó el programa Lazos de sangre. Uno de ellos fue Felipe González La periodista era consciente de que la insuficiencia cardiaca que padecía desde niña podía costarle la vida en cualquier momento. Tras su muerte el 19 de octubre de 1997, González se planteó que Gonzalo Miró viviera en su casa junto al resto de su familia. Una idea que, finalmente, se descartó puesto que se optó por que siguiera viviendo en la casa de su madre aunque todavía era menor de edad.

Sin embargo, la relación entre ambos siempre ha sido muy buena. "Tampoco ha sido un padrino al uso, ni falta que le hacía porque entendió muy bien lo de respetar mi libertad. Nunca pretendió imponerme su autoridad y eso me pareció muy inteligente, porque de lo contrario no tendríamos la relación que tenemos ahora", contaba en una entrevista con Rosa Villacastín en Diez Minutos.

Por ese motivo, Miró siempre ha evitado en su faceta como analista político criticar al expresidente del Gobierno. "A mí hacer un comentario sobre el lugar (ideológico) en el que se encuentra hoy Felipe me resulta demasiado doloroso como para alardear de ello y hacer un comentario en público. Yo por el cariño y aprecio que le tengo no me queda otra que respetar su opinión", señaló Miró una vez en televisión.

Este lunes, en una entrevista en El País, el periodista Martín Bianchi intenta actualizar cómo está esa relación después de los continuos ataques que González dedica al actual gobierno de Pedro Sánchez. Miró es tajante en su respuesta: "Hay un cariño y un afecto que es muy difícil de separar. Para mí Felipe es un amigo, más allá de la relación que nos dejó mi madre. Yo discrepo con él de la misma manera que él lo hace conmigo. No espero convencerle y él tampoco me va a convencer a hacer a estas alturas. Pero yo he aprendido mucho con Felipe. Ten en cuenta que he crecido hablando muchísimo con él. Eso a mí me ha valido muchísimo en una época importante de mi vida. Siempre le voy a estar agradecido por eso. Lo que tenemos que discutir lo hacemos encerrados en una habitación y con una copita de vino en la mano", ha dicho.

Y ojo: Gonzalo Miró no descarta acabar en algún partido político. "No me importaría", dice para finalizar la entrevista.