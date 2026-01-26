Se va Ingrid, llega Joseph: las fuertes lluvias impiden bajar la guardia, sobre todo en Galicia 

Unos ciudadanos tratan de protegerse del temporal en A Coruña, el 21 de enero de 2026.

Ingrid nos deja, pero el temporal no. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes precipitaciones persistentes con acumulados notables en Galicia y el oeste del sistema central, además de viento fuerte con rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico oriental, Alborán y Baleares. Se prevé que la península y estas islas sigan bajo una intensa circulación atlántica, llegando la borrasca Joseph.

Lo peor, sin duda, se lo lleva Galicia y, en concreto, en Pontevedra, donde se han cancelado las clases y el transporte, también en parte de Ourense. Las borrascas atlánticas traerán en los próximos días un tiempo inestable y frío. La cota de nieve bajará a unos 500-800 metros entre el martes y el miércoles, pero el resto de los días estará más alta, por lo que la lluvia propiciará deshielos.

Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a buena parte del territorio, más intensas y persistentes en los litorales cantábricos, el Estrecho, las sierras béticas y en Galicia, con nivel rojo en el interior de Pontevedra. Las precipitaciones podrían alcanzar acumulaciones de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiendo llegar a los 150 litros en 24 horas.

La situación se agrava porque las lluvias caerán sobre terrenos ya saturados por las precipitaciones de los últimos días y el deshielo, lo que incrementa el peligro de crecidas en los ríos y posibles desbordamientos. El aviso, que alerta de la "peligrosidad extrema" del evento, se mantendrá hasta la madrugada del martes.

El Gobierno gallego ha suspendido las clases y el transporte para este lunes y ayer por la noche mandó un mensaje de alerta por el sistema ES-Alert en la zona por el riesgo de inundaciones. En general, va a ser una semana particularmente lluviosa en casi toda la península.

Estos son los concellos afectados, según el Faro de Vigo,

CONCELLOS AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE CLASES

Pontevedra: Agolada, A Cañiza, Covelo, Dozón, Forcarei, Lalín, Moraña, Silleda, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Estrada, Fornelos de Montes, A Lama, Rodeiro y Vila de Cruces.

CONCELLOS AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Ourense: Amoeiro, Beariz, O Carballiño, O Irixo, A Peroxa, San Cristovo de Cea, Avión, Boborás, Coles, Maside, Piñor, Vilamarín, A Arnoia, Beade, Cartelle, Cenlle, Leiro, Nogueira de Ramuín, Padrenda, Pontedeva, Ribadavia, San Cibrao das Viñas, Toén, Barbadás, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cortegada, Melón, Ourense, O Pereiro de Aguiar, Punxín, San Amaro, Taboadela, Allariz, Bande, Os Blancos, Calvos de Randín, Celanova, Entrimo, Laza, Lobios, Monterrei, Oímbra, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Trasmiras, Verín, Vilar de Santos, Xinzo de Limia, Baltar, Baños de Molgas, A Bola, Castrelo do Val, Cualedro, Gomesende, Lobeira, A Merca, Muiños, Paderne de Allariz, Quintela de Leirado, Ramirás, Sarreaus, Verea, Vilar de Barrio, Vilardevós Y Xunqueira de Ambía.

En todo caso, Pontevedra no es la única zona en alerta por lluvias, que también se han activado en buena parte de la provincia de Ourense, aunque en este caso en nivel naranja por acumulaciones que podrían superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El resto de la comunidad estará en aviso amarillo por lluvias que podrán dejar acumulaciones de entre 15 y 40 litros por metro cuadrado. En cuanto a otros avisos, todo el litoral estará hoy bajo alerta naranja por temporal costero, y el interior en alerta amarilla por ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Esta situación se mantendrá sin muchos cambios hasta la madrugada de mañana, cuando, según la previsión de Aemet, comenzarán a aminorar las lluvias. En todo caso, mañana continuará activa la alerta naranja en toda la costa menos en la Mariña lucense —donde será amarilla— por olas que podrán alcanzar los 7 metros de altura, y en el interior por ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

A esta previsión MeteoGalicia suma una alerta por nieve que se activará el martes por la mañana: será naranja en la montaña de Lugo y Ourense, por acumulaciones de más de 20 centímetros en cotas superiores a los 800 metros; y amarilla en el interior de A Coruña, el centro y el sur de Lugo, el interior de Pontevedra, el noroeste y sur de Ourense en la zona de Valdeorras por acumulaciones de más de 2 centímetros por encima de los 600 o 700 metros de altura.

¿Y en el resto del país?

Aunque por la mañana se esperan menos precipitaciones en el centro y este peninsular, se mantendrá nuboso. Desde las horas centrales, un nuevo frente asociado a una borrasca atlántica entrará por el oeste y barrerá la península, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que pueden afectar a todo el territorio, excepto el arco mediterráneo y Baleares.

Serán fuertes y persistentes, con acumulados notables en el noroeste, oeste del sistema central y con menor probabilidad en otras montañas. En Galicia se esperan, además de los mayores acumulados, un deshielo y que ocasionalmente vayan acompañadas de tormentas.

La cota de nieve irá aumentando de oeste a este, pasando de 900/1.100 metros en el tercio norte y 1.100/1.500 metros en el resto a quedar por encima de 2.000 metros. Sólo se esperan nevadas en el Pirineo, con acumulados significativos al principio, y en cumbres de montañas de la mitad norte.

En Canarias, cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios significativos. En el resto, las máximas en ascenso generalizado, salvo en el Ebro, donde predominarán los descensos; mínimas en ascenso, excepto en áreas puntuales del noroeste de Castilla y León y el Cantábrico; notable en amplias zonas de la mitad sur.

Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte. Viento del sur y oeste en general, que será de flojo a moderado en el interior peninsular y moderado en los litorales; se intensificará con la llegada del frente por el oeste.

Puede ser fuerte con rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental, Alborán y en Baleares y, al final del día, en el noroeste y la Cantábrica. De forma puntual se esperan rachas muy fuertes puntuales en sierras del interior del arco mediterráneo.

En Canarias, viento flojo, rolando al final a un oeste de intensidad moderada.

Lista de carreteras cerradas

El temporal de hielo y nieve que ha azotado estos días la península mantiene esta madrugada 79 carreteras afectadas , de las cuales 15 continúan cortadas , todas ellas de la red secundaria, según la información facilitada a las 05:50 horas de hoy lunes por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además de las 15 carreteras cerradas (nivel negro) , en otras 45 vías es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, hay restricción de velocidad y prohibición de circular para autobuses y pesados (nivel rojo).

La SO-830 en Soria, la única en nivel amarillo, está restringida la velocidad a 60 km/h y prohibida para vehículos pesados , mientras que en otras 18 existe prohibición de adelantar para vehículos pesados (nivel verde).

En el norte de la península están especialmente afectadas por el nivel rojo la A-23, entre Pardinilla y Guasa (Huesca), desde el km 413.6 al 424.0 , y la N-260 entre Fiscal y Sardas (Huesca), del km 464.0 al 487.0. La conexión con Francia a través de la N-330 también requiere cadenas entre Cartirana y Canfranc-Estación.

Están cerradas la A-395 (en su tramo superior del km 32.0 al 39.0) y la A-4025 (del km 0.0 al 7.35) , en Sierra Nevada (Granada); la AL-5405, en Benacebada (Almería), entre los km 24.0 y 28.13 , y la TE-68 en Guadalaviar (Teruel) del km 0.0 al 8.75.

En Cataluña, permanece cortada la BV-4031, en Castellar de n'Hug (Barcelona) hasta el km 26.8 , y en la conexión entre Lleida y Huesca la N-230 a la altura de Estet-Aneto (km 138.0 al 148.93) presenta nivel rojo con obligatoriedad de cadenas.

En Extremadura, se encuentran cerradas la CC-224 entre Hervás y Cabezuela del Valle (km 0.0 al 31.3) y la CC-437, en el Pico Villuercas (km 0.0 al 10.6) ; en Galicia, la OU-122, en Casaio (Ourense) hasta el km 26.26 ; y en Asturias, la LN-8, entre Los Pontones y El Quempu, del km 10.0 al 28.0.

En Castilla y León está prohibido circular por la ZA-103, en San Martín de Castañeda (Zamora), entre los km 6.2 al 16.7 y en el acceso a la Laguna de Peces ; por la DSA-191, en Candelario (Salamanca), del km 3.5 al 10.6 , y por la SA-203, en la Peña de Francia (Salamanca), del km 0.0 al 12.0. Por su parte, en Navarra están cerradas tres carreteras: NA-137 (en Isaba/Izaba, del km 47.0 al 59.0) , NA-2011 (Pikatua, del km 7.0 al 10.0) y la NA-2012 (entre Muskilda e Irati, del km 7.2 al 23.56).

Con estas condiciones meteorológicas, la DGT pide a todos los conductores no olvidar ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.