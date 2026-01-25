Un japonés viaja a Reino Unido y a España y saca una gran diferencia entre ingleses y españoles: del idioma saca una desventaja

Shiin es un joven japonés que ha empezado a ganar seguidores en redes sociales no solo por su nuevo proyecto de vida, sino por cómo la emprende, la actitud que tiene con todos los que le rodean y por tener un espíritu alegre, humilde y solidario.

Ahora ha emprendido un nuevo viaje: España. Allí, su objetivo es no solo aprender español, sino perfeccionar la fluidez con la que lo habla. Lleva apenas dos semanas allí y lo cierto es que muchos que han visto sus vídeos han alucinado por la rapidez de aprendizaje, lo que enciende las sospechas de que empezó a estudiarlo desde un poquito antes.

Pero la mejor forma que tiene para aprender el idioma es practicándolo, por lo que ha dedicado varios vídeos a entrevistar a españoles que se encuentra en la calle para practicar su conversación en español, aprovechando para aprender sobre los lugares que visita.

La diferencia que ve entre los británicos y los españoles

Así como ha viajado a España, también lo hizo anteriormente a Reino Unido, donde vivió un tiempo, tal y como ha relatado en un reciente vídeo de TikTok (@shinclipz4), que ha acumulado más de 20.000 visitas y más de 140 comentarios.

Ha expresado algunas diferencias que ha visto entre británicos y españoles, o al menos es la sensación que le ha dado su experiencia en ambos países: "Antes de venir a España vivía en el Reino Unido: la gente es muy educada, pero un poco distante y reservada".

Sin embargo, ha visto en los españoles todo lo contrario: "Son cercanos desde el primer momento, abiertos y muy amigables, por eso me encanta la gente de España".

Lo que no le gusta de España

Es mínima, pero algo que le está resultando más difícil a la hora de aprender español son las conjugaciones: "En España hay una cosa que no me gusta y es que las conjugaciones de verbos en español cambian más que el clima británico, eso no me gusta nada".

Las reacciones han sido de total apoyo para Shiin, quien ha caído muy bien: "Tienes toda la razón, pero no te preocupes, no se utilizan mucho esas conjugaciones. Tranquilo, te vamos a entender con seguridad y también te enseñaremos, tómatelo con calma, hablas pero que muy bien español".

Muchos coinciden en que su español ya es prácticamente un 10: "Hablas muy bien, muchas conjugaciones están obsoletas—que me parece bien que se estudien—, pero no se usan en la vida cotidiana".