Una rotura de vía en la línea de AVE Madrid-Barcelona obliga a limitar la velocidad a 80 km/h

Aspecto de la estación de Sants de Barcelona, este lunes en que el servicio vuelve a sufrir una jornada caótica a raíz de las incidencias.

Una nueva incidencia se suma a la caótica situación que se vive en la red ferroviaria catalana. Después del problema, ya solucionado, que mantuvo cerca de una hora paralizado el servicio de Rodalíes, ahora se ha detectado una rotura de la vía en la línea de AVE Madrid-Barcelona, concretamente, a su paso por Tarragona. Lo que ha derivado en una limitación de velocidad temporal a 80 kilómetros por hora (km/h).

Así lo han adelantado diversos medios esta mediodía, entre ellos El País. Concretamente, la fisura que ha sido identificada se encuentra en el tramo entre Alcover y l'Espluga de Francolí, en el Camp de Tarragona. La mencionada rotura se encuentra a una distancia de 110 kilómetros de Barcelona.

Aunque la decisión ha trascendido a esta hora, la fisura había sido detectada ayer por la noche, en el marco de los trabajos de revisión que se están realizando, a raíz de las múltiples incidencias y las consecuencias de las fuertes inclemencias meteorológicas de los últimos días.

Una pieza adicional une la fisura como una brida

Según la mencionada información, que alude a fuentes del Ministerio de Transportes, no está en riesgo la circulación de trenes y esta limitación, al igual que otras que se han venido realizando en los últimos días, es de carácter temporal.

También cabe destacar, de nuevo según El País, que fue un equipo de mantenimiento el que ha instalado una pieza adicional, con forma de brida, para unir ambas partes donde se registra la fractura.

¿Qué está pasando con los trenes en Cataluña?: claves rápidas

A las anteriores incidencias o accidentes registrados en Cataluña la pasada semana, como la muerte de un maquinista por el derrumbe de un muro de contención en Gelida, se han sumado nuevos problemas.

Generalitat había anunciado que Rodalíes -las cercanías catalanas- iba a estar parcialmente en funcionamiento esta mañana.

Por la mañana se ha detectado un problema en el centro de control de Adif que ha derivado en la suspensión del servicio, durante casi una hora.

Socios políticos del PSOE como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reclaman la dimisión del ministro Óscar Puente, pero también de la consellera Sílvia Paneque.

En esta ocasión, el Gobierno no descarta la posibilidad de sabotaje, a través de un ciberataque al organismo regulador de la red ferroviaria.

Tras solventar el problema en Rodalíes, trasciende este problema en la alta velocidad entre Madrid y la capital catalana.