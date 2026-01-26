La potente respuesta de la campeona olímpica Sandra Sánchez a comentarios como "pareces un hombre"

La karateca española Sandra Sánchez, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y retirada del máximo nivel en 2022 considerada como una de las mejores karatecas en la modalidad de kata de la historia, ha respondido en sus redes sociales a los comentarios que recibe por su físico.

"Has perdido tu feminidad", "pareces un hombre", "es como un hombre" o "una chica no debería ser así" han sido algunos de los mensajes a los que ha respondido Sánchez. Lo ha hecho con un vídeo y de una forma muy elegante y ejemplar.

"Sí, me parezco a los hombres que me rodean. Soy como mi padre, alegre, sociable y tengo ese punto de pizpireta. El punto de locura lo comparto con mi hermano y soy cariñosa como mis sobrinos", ha comenzado diciendo.

Sánchez, además, ha señalado que tampoco ha perdido la feminidad de las mujeres que le rodean y ha descrito cómo son las mujeres que le rodean y a las que busca parecerse. "Soy fuerte como mis amigas, capaces de aguantar tantas dificultades de la vida. Soy valiente como mi madre, capaz de enfrentarse a todos y a todo para proteger y protegerse. También soy atrevida como mi sobrina, con ganas de enfrentarse a la vida sabiendo todo lo que se merece", ha sentenciado.

Finalmente, Sánchez ha concluido diciendo que "así que sí, tengo lo mejor de los dos lados".

Un palmarés inigualable



Además del oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la única vez que se ha disputado esta prueba en una cita olímpica, Sánchez ha ganado medallas tanto a nivel europeo y mundial.

En su palmarés se encuentran también siete oros en los Campeonatos Europeos (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022), dos oros en los Juegos Europeos (2015 y 2019), un oro en los Juegos Mundiales (2022) y dos oros y un bronce en Mundiales (quedó tercera en 2016 y ganó en 2018 y 2021).

El aplauso de sus seguidores

Su vídeo ha tenido un gran éxito y ha recibido multitud de elogios como los siguientes: