Feijóo dice que el Gobierno "nos ha llenado de datos para confundir" sobre el accidente de Adamuz días después de criticar "la falta de información"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno de intentar confundir a la ciudadanía sobre las causas que originaron el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) "llenándonos de datos", pese a que días antes él mismo pidió más información y transparencia al Ejecutivo.

En una entrevista en COPE, el líder de la oposición asegura que el Gobierno "ha tirado de soberbia" por las palabras de defensa de Sánchez hacia su ministro de Transportes, Óscar Puente, durante un mitin electoral este domingo en Zaragoza. "Puente le ha dedicado más tiempo a las redes sociales que a las ferroviarias. Un ministro polemista que transmite datos y datos y medias verdades, pero sin hablar de lo importante. Y lo importante es que los maquinistas habían advertido sobre ese punto y el ministro miró para otro lado", ha asegurado Feijóo.

Las palabras del presidente del PP tienen lugar después de que el propio Feijóo, hace unos días, criticara al Gobierno por "la falta de información" que le remitían sobre el accidente y "el silencio" del Ejecutivo. Es más, el viernes pasado, durante una rueda de prensa, Feijóo lanzó una batería de 20 preguntas que consideraba que Pedro Sánchez y el conjunto del Gobierno debían responder con máxima celeridad.

Esas veinte preguntas, una a una, fueron respondidas por Óscar Puente en una rueda de prensa posterior que celebró el ministro de Transportes. Preguntas, según el dirigente, que se basaban algunas de ellas en informaciones erróneas publicadas por diferentes medios de comunicación sobre la tragedia y el estado actual del tramo de vía en el que tuvo lugar el accidente.

"Ayer era opacidad. Hoy exceso de información", ha reaccionado Óscar Puente a las palabras de Feijóo acusándole de saturar con datos sobre lo ocurrido.

Fin a la tregua política

Pedro Sánchez, junto a Moreno Bonilla, Puente y Marlaska EFE

La tregua política que parecía haberse acordado entre Gobierno y PP por el siniestro, que se cobró la vida de 45 personas, terminó definitivamente con el último día de luto nacional. Tal y como avanzó El HuffPost, Gobierno y principal partido de la oposición se preparan para una batalla total por la crisis ferroviaria, que irá escalando en intensidad con el paso de los días.

Ya este fin de semana, portavoces como Ester Muñoz o Miguel Tellado habían reclamado dimisiones y habían culpado al Gobierno del supuesto mal estado de la vía. Y este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha exigido la dimisión tanto de Óscar Puente como de Pedro Sánchez.

"Al frente tenemos a un Gobierno experto en insultar y en echar culpas a los demás para zafarse de sus responsabilidades, aunque me temo que en esta ocasión sólo le queda decir la verdad, así pasó con el apagón o con cada infraestructura o servicio estatal que ha dejado de funcionar", ha afirmado la dirigente madrileña durante un desayuno informativo.