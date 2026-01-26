Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Feijóo dice que el Gobierno "nos ha llenado de datos para confundir" sobre el accidente de Adamuz días después de criticar "la falta de información"
Política
Política

Feijóo dice que el Gobierno "nos ha llenado de datos para confundir" sobre el accidente de Adamuz días después de criticar "la falta de información"

El líder del PP dibuja a Óscar Puente como un "ministro polemista que transmite datos y datos y medias verdades, pero sin hablar de lo importante". 

Javier Escartín
Javier Escartín
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo
El presidente del PP, Alberto Núñez FeijóoEFE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno de intentar confundir a la ciudadanía sobre las causas que originaron el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) "llenándonos de datos", pese a que días antes él mismo pidió más información y transparencia al Ejecutivo. 

En una entrevista en COPE, el líder de la oposición asegura que el Gobierno "ha tirado de soberbia" por las palabras de defensa de Sánchez hacia su ministro de Transportes, Óscar Puente, durante un mitin electoral este domingo en Zaragoza. "Puente le ha dedicado más tiempo a las redes sociales que a las ferroviarias. Un ministro polemista que transmite datos y datos y medias verdades, pero sin hablar de lo importante. Y lo importante es que los maquinistas habían advertido sobre ese punto y el ministro miró para otro lado", ha asegurado Feijóo.

Las palabras del presidente del PP tienen lugar después de que el propio Feijóo, hace unos días, criticara al Gobierno por "la falta de información" que le remitían sobre el accidente y "el silencio" del Ejecutivo. Es más, el viernes pasado, durante una rueda de prensa, Feijóo lanzó una batería de 20 preguntas que consideraba que Pedro Sánchez y el conjunto del Gobierno debían responder con máxima celeridad. 

Esas veinte preguntas, una a una, fueron respondidas por Óscar Puente en una rueda de prensa posterior que celebró el ministro de Transportes. Preguntas, según el dirigente, que se basaban algunas de ellas en informaciones erróneas publicadas por diferentes medios de comunicación sobre la tragedia y el estado actual del tramo de vía en el que tuvo lugar el accidente. 

"Ayer era opacidad. Hoy exceso de información", ha reaccionado Óscar Puente a las palabras de Feijóo acusándole de saturar con datos sobre lo ocurrido. 

Fin a la tregua política

Pedro Sánchez, junto a Moreno Bonilla, Puente y Marlaska
  Pedro Sánchez, junto a Moreno Bonilla, Puente y MarlaskaEFE

La tregua política que parecía haberse acordado entre Gobierno y PP por el siniestro, que se cobró la vida de 45 personas, terminó definitivamente con el último día de luto nacional. Tal y como avanzó El HuffPost, Gobierno y principal partido de la oposición se preparan para una batalla total por la crisis ferroviaria, que irá escalando en intensidad con el paso de los días. 

Ya este fin de semana, portavoces como Ester Muñoz o Miguel Tellado habían reclamado dimisiones y habían culpado al Gobierno del supuesto mal estado de la vía. Y este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha exigido la dimisión tanto de Óscar Puente como de Pedro Sánchez.

"Al frente tenemos a un Gobierno experto en insultar y en echar culpas a los demás para zafarse de sus responsabilidades, aunque me temo que en esta ocasión sólo le queda decir la verdad, así pasó con el apagón o con cada infraestructura o servicio estatal que ha dejado de funcionar", ha afirmado la dirigente madrileña durante un desayuno informativo. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Política