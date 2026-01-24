Multan con 900 euros a un taxista en Pontevedra por recibir por error un Bizum de un cliente de 35,20 euros

Un taxista ha sido condenado a pagar una multa de 900 euros por apropiarse de 35,20 euros de un bizum que un cliente le envió por error. El Tribunal de Instancia de Cambados (Pontevedra) considera en la resolución facilitada este martes a la prensa que los hechos son constitutivos de un delito leve de apropiación indebida, dado que el taxista, tras recibir el dinero por error, lo incorporó a su patrimonio sin intención de devolverlo.

En la sentencia, la magistrada encarga del caso explica que, a pesar de las múltiples solicitudes de devolución por parte del cliente, el taxista no le respondió ni le devolvió el dinero. Por ello, el afectado presentó una demanda ante la Guardia Civil.

La jueza indica que la prueba practicada, que incluye la declaración del cliente y los mensajes intercambiados entre ambos, desvirtúa la presunción de inocencia del taxista. En agosto de 2025, la víctima, de 69 años, contrató los servicios del taxista, de 39 años, para que lo trasladase desde un hotel a la estación de Pontevedra.

Un claro error de envio

Para el pago de la carrera de 53 euros, dado que el denunciado no tenía cambio, le entregó un billete de 50 euros y le hizo un bizum de 3 euros. Unos días después, según consta en la sentencia, le envió otro bizum por importe de 35,20 euros, el cual iba dirigido a un amigo con el mismo nombre que el taxista.

Ese mismo día le remitió el primer mensaje de WhatsApp al denunciado, explicándole lo sucedido y solicitándole la devolución, pero sin obtener respuesta. Además de la pena de multa, el condenado deberá pagar al perjudicado una indemnización de 35,20 euros en concepto de responsabilidad civil. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación.