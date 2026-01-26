Reanudado el servicio de Rodalies al solucionar Adif la nueva incidencia en centro de control

Viajeros toman un tren de Rodalies en la estación de Sants, el 23 de enero de 2026, en Barcelona.

Dos nuevas incidencia en la Estació de França, en el centro de control de Adif, han impedido en la mañana de este lunes que se retomase con normalidad el servicio de trenes de Cataluña, Rodalíes, pese a que así estaba previsto, tras la revisión del estado de la infraestructura.

A las seis de la mañana, el servicio se abrió, como se anunció ayer, pero media hora más tarde tuvo que detenerse todo el sistema. El problema fue solventado y a las 7.05 horas se reanudaba el servicio pero, otra vez, a los diez minutos, una nueva incidencia obligaba a parar. Ahora, finiquitados todos los problemas (por ahora...) se está procediendo a la vuelta al servicio "de forma progresiva".

De estas líneas dependen casi medio millón de viajeros diarios, que se han visto sorprendidos por la falta de actividad. La imagen en las estgaciones ha ido cambiando en cuestión de minutos, dos veces, de la normalidad al caos, y otra vez a la normalidad... esperemos que duradera.

Los trenes de Rodalies tenían ya la previsión de dar cobertura a un 87 % de los usuarios este lunes, tras haber estado suspendido el fin de semana para garantizar plenamente la seguridad de todas las líneas, pero duró poco la alegría, ni media hora: lo que empezó siendo un leve retraso, con los minutos, se ha confirmado en frenazo. Otra vez la esperanza, otra vez la anulación y, ahora, el lento despertar de toda la maquinaria.

Según dijo a primera hora el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, lo único que funcionaba eran los buses alternativos ya contemplados para cubrir tramos por carretera. Pero antes de las siete y media de la mañana llegaba un nuevo mensaje oficial: "La circulación de trenes de Cercanías de Cataluña se está recuperando de forma progresiva una vez resuelta la incidencia en el centro de control de Adif".

700 informadores en las principales estaciones catalanas intentan ahora mismo orientar a unos usuarios desconcertados y enfadados en un nuevo lunes caótico en Rodalies.

El Govern, visto el baile de decisiones, ha pedido de nuevo a la ciudadanía que teletrabaje si es posible. Ha instado a "minimizar los desplazamientos innecesarios" en su cuenta de la red social X. El Ejecutivo ha anunciado que se están reforzando el servicio de autobuses para dar alternativas a los viajeros.

De dónde viene el problema

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el pasado martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell y dejó un muerto (un maquinista en prácticas) y 37 heridos. La caída de un muro tuvo la culpa.

Desde entonces, se han sucedido las revisiones de vía y las denuncias de los maquinistas reclamando un mejor mantenimiento han obligado a las autoridades a ampliar sus inspecciones.

El servicio, que se había reanudado este viernes tras dos días de parón, volvió a quedar interrumpido de nuevo el sábado y el lunes era la fecha marcada para la vuelta a la normalidad. Renfe y Adif sostienen que son incapaces de operar la red, sin embargo. Un nudo que se ha convertido ya en la peor crisis del Govern de Salvador Illa, especialmente sensible por ser Rodalíes troncal en la movilidad de la región y para personas que, en muchos casos, no tienen otra alternativa para moverse.

Tras la evidencia de cierta descoordinación entre el Gobierno central y la Generalitat, ayer domingo comparecieron de forma conjunta el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, para anunciar una reapertura parcial del servicio, finalmente imposible.